” ارمي الخيار في المياه المغلية ومش هتصدقي النتيجة ” .. طلع كنز وسر لا يعرفون الكثير اختراع لكل ربة منزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثير من الأشخاص الخيار المخلل، وسبب خاص الذي يتم تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة، ونجد أن هناك بعض الطرق التي تساعد في الحصول على الخيار المخلل في وقت أقصر والذي يصبح جاهز في خلال اسابيع فقط، حيث يتم ذلك من خلال أن يتم رميه في المياه المغلية، وذلك لنجد أنه يستغرق فقط ساعات حتى ينضج ويصبح ذو مذاق جيد.
مكونات تحضير الخيار المخلل في وقت قصير
ولكي يتم تحضير الخيار المخلل الناضج في وقت قصير فقط من خلال ساعات من الاستخدام، يتم العمل على إحضار بعض المكونات المطلوبة والتي تتمثل فيما يلي.
- يجب أن يتم تقديم خيار طازج صغير.
- او يمكن ان يتم احضار الخيار بحجم كبير او من خلال تقطيعه شرائح.
- يتم احضار قدر ملائم.
- كمية من الماء المغلي.
- بالاضافة الى كمية مناسبة من كلا من الخل والملح.
- وكذلك يتم تقديم كمية من الماء الفاتر.
خطوات تحضير الخيار المخلل
ويمكن تحضير الخيار المخلل في الماء المغلي بسهولة من خلال اتباع ما يلي.
- يتم وضع القطع الخاصة بالخيار في الماء المغلي.
- يتم وضع كمية من الملح في الخيار في الماء المغلي ومن ثم تركه لمدة تصل الى ربع ساعة تقريبا
- بعد ذلك يتم العمل على وضعه في انحاء مناسبة ثم يتم اضافة المكونات التي قد تم تحضيرها.
- بعدما يتم اضافة كافة المكونات يتم ترك البرطمان حتى ينضح لمدة ساعات.
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