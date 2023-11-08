ضاع عمرنا بنستخدمها غلط؟!!.. قصافة الأظافر كنز كبير في درج منزلك.. طلعها وتعالى اقولك تعمل بيها أي.. 6 استخدامات عصرية وغير تقليدية!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في وصف قصافة الأظافر فهي أداة صغيرة وبسيطة، لكنها يمكن أن تكون متعددة الاستخدامات، وبالإضافة إلى استخدامها الأساسي في قص الأظافر، يمكن استخدام قصافة الأظافر أيضًا في العديد من المهام الأخرى، والتي سوف نوضح بعضها لكم من خلال المقال التالي.

استخدامات قصافة الأظافر

فتح زجاجات المياه الغازية: يمكن استخدام قصافة الأظافر لفتح زجاجات المياه الغازية بسهولة، وذلك عن طريق وضع القصافة في فتحة الزجاجة واستخدامها لفك الغطاء.

تقشير البلاستيك: يمكن استخدام قصافة الأظافر لتقشير البلاستيك الموجود على أسلاك الكهرباء أو المجوهرات أو أي أشياء أخرى.

تثبيت أعواد البخار: يمكن استخدام قصافة الأظافر لتثبيت أعواد البخار في مكانها، وذلك عن طريق وضع القصافة في فتحة العود واستخدامها لضغط العود في مكانه.

تثبيت الخيوط في البكرة: يمكن استخدام قصافة الأظافر لتثبيت الخيوط في البكرة، وذلك عن طريق وضع القصافة في الفتحة الموجودة في البكرة واستخدامها لضغط الخيوط في مكانها.

تثبيت الهاتف: يمكن استخدام قصافة الأظافر لتثبيت الهاتف في مكانه، وذلك عن طريق وضع القصافة في فتحة الهاتف واستخدامها لضغط الهاتف في مكانه.

ثني الأسلاك الكهربائية: يمكن استخدام قصافة الأظافر لثني الأسلاك الكهربائية بدقة وفعالية، وذلك عن طريق وضع القصافة على الأسلاك واستخدامها لثنيها.

استخدامات اخرى لقصافة الأظافر

بالإضافة إلى هذه الاستخدامات، يمكن استخدام قصافة الأظافر أيضًا في العديد من المهام الإبداعية، مثل: