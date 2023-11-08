” في دقيقة واحدة ” .. تخلصي من الحشرات في المنزل وبدون مواد كيميائية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تمثل الحشرات في المنزل مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير، وما يجعل اللجوء الى طرق التخلص منها هو أفضل حل، ونظرا لكون المواد الكيميائية التي تستخدم في إبادة الحشرات دائما ما يكون لها الكثير من الآثار السلبية، والتي قد تؤثر على الإنسان، فنجد أن الحل الأمثل هو الحصول على الطرق التي تساعد في التخلص من الحشرات باستخدام مواد طبيعية بدون الحاجة الى المبيدات الحشرية.

استخدام بصلة للتخلص من الحشرات في المنزل

تتعدد الوصفات الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها لكي يتم القضاء على الحشرات الموجودة في المنزل باختلاف انواعها، ومن اهم هذه الوصفات هي وصفة البصلة التي تعد من الطرق الفعالة، ويرجع ذلك لكونها تفرز رائحة نفاذة جدًا والتي تعمل على اختناق الحشرات وطردها من البيت، بالاضافة الى كون رائحتها لا تسبب أي مشاكل على الجهاز التنفسي للإنسان، لأن مكوناتها تكون طبيعية وليس لها أي أضرار أخري، ويتم استخدام الوصفة على النحو التالي.

يتم استخدام البصلة مع القرنفل لكي يتم طرد الحشرات من المنزل.

يتم تقشير بصلة ومن ثم وضع كمية من فصوص القرنفل بها.

وبعد ذلك يتم وضعهم معا في إناء ونقوم بتغليفها باستخدام ورق ألومينوم.

ثم يتم عمل ثقوب صغيرة الورق ونضع الوصفة في المكان التي تتواجد به الحشرات.

ونترك الوصفة وخلال يوم واحد فقط سوف نلاحظ اختفاء الحشرات من المكان نهائي

طريقة تحضير مبيد حشري في البيت للتخلص من الحشرات

يمكن أن نقوم بعمل مبيد حشري في البيت بسهولة باستخدام مكونات طبيعية تساعد في التخلص من الحشرات، وذلك باستخدام بودرة الخيار والشطة للتخلص من الحشرات والتي تعد من أفضل الطرق التي تنظف المنزل، ويتم تحضيره من خلال اتباع الخطوات التالية:-