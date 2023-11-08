اوعى تشتريها تاني.. ست انواع من السمك السام تسبب أمراض ووفاة بعض الحالات.. اعرفها فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالإضافةمن أحد الوجبات المفضلة عند العديد من الافراد حيث ان الاسماك تكون كثيرة ومتنوعه على انواع عديده كل نوع له مذاق خاص ومميز به ويمكن عمله بأكثر من طريقة لذلك هناك بعض الأنواع المنتشرة في الأسواق والتي يقبل عليها العديد من الاشخاص بتناولها مثل الأسماك البلطي أسماك الماكريل والمكرونة وغيرها من الانواع الاخرى ولكن هناك بعض أنواع السمك السهم التي يجب أن تحذر من شرائها حيث انها تحتوي على نسبة دسم عالية يمكن أن تسبب لك المخاطر وسوف نذكرها خلال هذا المقال.

أنواع من السمك السام

من اهم انواع الاسماك السامه التي يجب الابتعاد عنها نهائيا ما يلي:

السمكه الأرنبية وهي احد الاسماك السامه التي يطلق عليها هذا الاسم لأن لها أسنان أمامية طويلة وتحتوي على نسبة دسم عالية لذلك يجب ألا تتناولها وابتعد عنها تماما.

سمكة العقرب وهي احد الاسماك التي تحتوي على نسبة سيمفي شوكة الظهر.

سمكه البلازما وهذه هي سمكه شديدة الخطورة لأنها تحتوي على نسب سم عاليه في الرأس وفي الزعانف.

سمكه البحر أو يطلق عليها سمكة الدجاج تتميز بخطوط طولية في الظهر تحتوي على نسبة دسم عالية في الذيل.

فوائد صحية للجسم

ينصح عدد كبير من خبراء التغذية بالحرص على تناول السمك بالاستمرار لأنه يحتوي على فسفور اوميجا 3 والعديد من العناصر اللازمة للجسم بالإضافة إلى أنه يمد الجسم بالطاقه ويعزز صحه القلب وينعكس على صحه الدماغ ويقوي المذاكره.