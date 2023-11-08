“شيل الفيشة بسرعة” .. 5 مخاطر رهيبة يجهلها الكثيرين نتيجة تشغيل الراوتر طوال الليل .. خلي بالك هيخرب بيتك!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من ليس لديه جهاز الراوتر بالبيت الذي يمد الهواتف بشبكة الواي فاي للإتصال بالإنترنت بشكل سريع وعدم انقطاعه، والأغلب يترك الراوتر يعمل على مدار اليوم دون معرفة الأضرار التي قد ينتج عنها هذه الحالة، وهنا يجب أن تكون على دراية بأن ترك الراوتر يعمل طوال اللبيب قد يؤدي إلى تلف الجهاز وعدم القدرة على استقبال موجات الأقمار الصناعية وإمداد الموبايل بالإنترنت، وهذا ما نوضحه لكم خلال سطور التقرير.
مخاطر ترك الراوتر يعمل طوال الليل
قد يسبب ترك الراوتر العمل طوال اليوم دون توقف بعض الأضرار كما يلي:
- حدوث ماس كهربائي خلال تشغيله ليلا فهو كغيره من الأجهزة المنزلية ولذلك يفضل فصل الواي فاي قبل النوم لتجنب حدوث أي حرائق الكهرباء.
- له تأثير خطير على كيمياء الدماغ حيث حذر عدد من خبراء الطب النفسي أنه يرفع من نسب الإدمان لدى الأطفال والمراهقين.
- ارتفاع درجة حرارة الراوتر والذي قد يؤدي إلى تلفه والتأثير بشكل ملحوظ على جودة الإنترنت وبطء السرعة.
- إمكانية تعرض شبكة الواي فاي للسرقة وانتهاء باقة الإنترنت بشكل سريع، أو الاختراق وسرقة البيانات إذا تم إيقاف الراوتر يمنع الآخرين من التسلل إلى شبكتك.
كيفية الحفاظ على الراوتر من التلف؟
يمكن اتباع النصائح القادمة للحفاظ على الرواتر من التلف كما يلي:
- في حالة عدم الحاجة إلى استخدام الإنترنت ليلا ثم بفضل فيشة الراوتر.
- وضع الراوتر في مكان بعيد عن أجهزة الكهرباء منعا لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على سرعة الإنترنت.
- إبعاده عن الأسطح الرخامية لتجنب انقطاع الإشارة أو ضعف سرعتها.
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