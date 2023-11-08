«جوزك هيموت عليكي».. زيت الزيتون مع الموز يصنع المعجزة حتي لو العمر فوق 70 عاماً .. تعرف طريقة التحضير!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني عدد كبير جدا من النساء والفتيات من مشاكل بخصوص البشره ومن بينها حب الشباب وكذلك ظهور التجاعيد في سن مبكر وبالطبع نجد أن المرأة دائما ما تتبع روتين للعناية بالبشرة، لأنها تريد امتلاك بشرة نادرة مليئة بالحيوية، ولكن أصبحت منتجات العنايه بالبشره تباع بأسعار مرتفعة للغاية، ولهذا يمكن اللجوء الى وصفات طبيعيه من المنزل تعطي نفس النتائج أن لم تكن أفضل واخص بالذكر وصفه من زيت الزيتون والموز سوف تعيد لكم حيويه البشره تابعونا للتفاصيل.

وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة

المكونات

ملعقة طعام كبيرة من الخل.

عدد موزة واحدة.

ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من اللبن.

كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة

الخطوات في غايه البساطه فبعد أن تعرفنا على المكونات نذكر لكم طريقة التحضير في البداية نقوم بالعمل على هرس الموز في وعاء نظيف، ونضيف له مقدار الخل وزيت الزيتون ومن ثم نعيد الخلط حتى تمتزج كل المكونات معا والمكونة الأخير هو اللبن يتم إضافته ويتم تقليبه لتمام المزج.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا ومن ثم يوضع كمية من هذا الماسك على البشرة، على أن يترك لمده نصف ساعه فقط وبعدها يشطف الوجه بالماء الفاتر وتكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على بشرة متفتحة ونضرة، كما ان تلك الوصفة تقضي على آثار حب الشباب الموجودة في البشرة، وتقلل من ظهور حب الشباب من الأساس.