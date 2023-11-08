خطأ شائع تقع فيه جميع الامهات.. احذروا! لا تغسلوا البيض قبل سلقه! اكتشفوا الطريقة الصحيحة لتحضيره

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر النظافة هي من أهم الأمور التي يجب أن تحرص عليها جميع النساء خاصة فيما يتعلق بالطعام لأنها مرتبطه ارتباط وثيق بصحتنا والأمر ذاته بالنسبه للنظافه الشخصيه واخص بالذكر تنظيف الأطعمة وغسلها، من أجل ألا تتعرض أجسامنا للإضرار ولكن ما لا تعرفوه أن النظافه قد تكون في بعض الأحيان بمثابة ناقوس خطر على صحتنا ، فمن المعروف ان البيض هو من الأطعمة الأساسية والعنصر الرئيسي الذي يتم تناوله بشكل متكرر، ولكن من العادات الخاطئه التي تقوم بها جميع النساء هي غسل البيض قبل وضعه في الماء ليتم سلقه ما الخطر الذي يمكن ان يعود على حياة الإنسان من هذا الفعل ذلك ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.

الأضرار التي تعود على جسم الإنسان من غسل البيض

من المعروف أن البيض يكون من الخارج مكون عليه بعض البكتيريا وعندما نقوم بغسل البيض هذا يدفع تلك البكتيريا بشكل تلقائي للدخول الى البيض مباشرة، وهذا لأن القشرة تكون رقيقة جدا، وعليه تخترق البيض وتصيب من الداخل، على جانب من آخر قال أحد خبراء التغذية، أن تلك العادة خاطئه تماما لأنها تساهم في ازالة الطبقة الحامية على البيض من الخارج، وهذا يؤدي إلى وجود فتحات صغيرة على القشرة لا ترى بالعين المجردة ونجد أن تلك الفتحات تنتقل إليها البكتيريا والميكروبات.

وبناء عليه للقضاء على بكتيريا السالمونيلا الضارة التي تكون موجودة على جدار البيض من الخارج لابد وأن يتم حفظه في داخل الثلاجة على درجة حرارة لا تزيد عن سبع درجات، علما بأنه يجب ان تهتم سيدة المنزل جيدا بالبيض الذي تقوم بشرائه وتبتعد عن البيض الذي يوجد فيه فتحات وشقه وعندما يتم السلق يوضع في المياه مباشرة وعليه نصف ملعقة من الملح ،وبهذا لا يوجد أي مشكله