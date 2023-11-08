دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شركة ماكدونالدز في السعودية تخدع مواطني المملكة والمقيمين بحيلة خبيثه وماكرة.،,
تمكن السعوديين والمقيمين من كشف الحيلة الماكرة والخبيثة لشركة ماكدونالدز السعودية.
إذ انها نشرت بيان، “نؤكد وبشكل قاطع أن شركة ماكدونالدز العالمية لا تمول أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع، وإن أي إجراء أو عمل أو قرار تم اتخاذه من قبل أحد من وكلائنا، إنما هو تصرف فردي من قبل ذلك الوكيل تم اتخاذه بشكل مستقل ودون قبولنا أو موافقتنا”
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وتكمن الخدعة في أن الشركة نشرت بيانها على حسابات ماكدونالدز الموثقة في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان فقط.
ولم تنشره الشركة الأم على موقعها ولا حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
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