جوزك مش هيسيب البيت تاني .. وصفة ” الفازلين مع زيت الزيتون” في هذا المكان قبل النوم ولن تصدقي النتائج المبهرة !

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد العديد من الزيوت الطبيعيه التي لها فوائد ولكن يظل زيت الزيتون من أهم الفوائد التي لا يوجد لها أي منافس فهو من الزيوت الهامة والمعروفة منذ قديم الزمان، ويرجع فائدته إلى حقبة زمنية بعيدة ويستخدم زيت الزيتون في العديد من الأشياء وليس فقط في الطهي فنجد أنه يدخل في صناعات منتجات العنايه في الشعر والبشرة، على جانب الآخر يأتينا الفازلين وهو من المنتجات التي تستخدم أيضا بشكل متكرر خلال فصل الشتاء، لأنه مرطب قوي إذن ماذا يحدث عندما يتم خلط زيت الزيتون مع الفازلين بالطبع سوف نحصل على مزيج رائع للعنايه بالجسم تابعونا للتفاصيل.

– مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من النشا.

– طريقة تحضير مكونات وصفة زيت الزيتون مع الفازلين لإزالة شعر الوجه

في البداية علينا أن نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع فيه كل من النساء وجيل الصبار بالإضافة إلى عصير الليمون وزيت الزيتون والفازلين ، بعد ان نقوم بصهره في حمام من الماء الساخن ونقوم بخلط كل تلك المكونات معا حتى نحصل على مزيج كريمي متجانس يسهل على البشرة.

الخطوة التالية يتم وضع هذا المزيج على الوجه ويترك لمدة لا تزيد عن 10 دقائق ومن ثم يتم فرك البشرة في عكس اتجاه نمو الشعر، وسوف يساعد هذا الخليط في إزالة شعر الوجه بالكامل بطريقه سهله وبدون الشعور بأي ألم ، ويمكن استخدام كريم مرطب بعد شطف الوجه بالماء الفاتر