دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لماذا يطلق السعوديين على النساء تسمية “الحريم”؟ السبب سيدهشك.،,
كشفت أستاذة التاريخ “دلال الحربي”، سبب تسمية الرجال في نجد للسيدات “حريم”.
وقالت خلال لقاء لها مع برنامج “في الصورة المذاع على قناة روتانا خليجية:” كلمة حريم تأتي من الحرمة والشرف”.
وتابعت :” هي كلمة ليست منقصة للمرأة، وإنما تحمل مضمون اجتماعي أن الحرمة هي الشرف والعرض”.
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