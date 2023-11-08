اوعى تشتريه حتى لو ببلاش”.. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أي شك أن زيت الطعام كان ولا زال من أهم العناصر الموجودة في كل بيت وفي جميع المطابخ تستخدم في تحضير الطعام وأصبح الآن هناك أنواع كثيرة جدا ومختلفة في الاسواق لدرجه انغ المستهلك يشعر بالحيرة ،اذا كانت هذه الأنواع صحية ويمكن استخدامها أم أنها أنواع مجهولة المصدر قد تسبب الضرر بالصحة، خاصة وأن زيت الطعام له صلاحية، وبعدها يتم التخلص منه والآن أصبح هناك ظاهرة منتشرة ومتكررة وهي مروره باعة الجائلين ينادون بشراء زيت الطعام المستعمل بأسعار وصلت إلى 27 جنيه للكيلو، ماذا يقوم هؤلاء الأفراد بعد ذلك وفيما يستخدم هذا الزيت ، ذلك ما سوف نتحدث عنه بشكل مختصر تابعونا للتفاصيل

إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل

يستخدم زيت الطعام المستعمل من قبل الباعة الجائلين بطريقة خاطئة تماما تكمن في إعادة تدوير فبعد ان يقومون بجمع كميات كبيرة من تلك الزيوت يوضع عليها مواد كيميائيه تعرف باسم تراب التبييض تساعد على استعادة رونق ولون هذا الزيت الى ما هو كان عليه ويعبئ في زجاجات نظيفة، ويباع في الأسواق في الكذب من الخطر جدا شرائها وإعادة استخدامها مرة أخرى، ومعروف انها دائما ما تكون بأسعار رخيصة ومشكوك فيها لهذا يجب ان يتم الابتعاد عنها.

التحذير بشأن استخدام الزيوت الضارة

من جانب آخر قد حذر الأستاذ الدكتور هشام موافي من زيوت الطعام المستعملة والمتكرر استخدامها وأوضح بأن تلك الزيوت، تدمر جهازك المناعي للانسان ويمكن أن تقضي على صحة الكبد.