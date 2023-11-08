دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ وقت طويل قامت الحكومة بإنشاء ماكينات الصرافة ATM لكي يكون سهلا على كل المواطنين أن يقوموا بالمعاملات المالية بكل سهولة مثل السحب والإيداع وهي تعتبر طريقة سريعة ويمكن استخدامها في أي وقت لا يوجد إرتباط بمواعيد البنك أو الحاجة للذهاب إلى البنك ولذلك تعتبر واحدة من أفضل الخدمات الإلكترونية التي قامت بها الحكومة من أجل المواطنين.
طريقة سحب المال من ماكينات الصرافة ATM بدون استخدام الفيزا
- أولا اختيار نوع ماكينة ATM يمكن إجراء المعاملات منها باستخدام المحفظة الإلكترونية.
- بعد التأكد من وجود ماكينة محفظة إلكترونية لابد من فتح التطبيق الخاص بالمحافظة وإدخال البيانات المطلوبة في الماكينة.
- يظهر في الماكينة اختيار سحب المال دون فيزا يتم الضغط عليه وسحب المال.
- لابد من إدخال المبلغ المطلوب سحبه من الماكينة والضغط على زر التأكيد أو نوافق لإتمام عملية السحب.
- يجب التأكد من هوية الشخص وأنه صاحب المحفظة ولذا تحتاج الماكينة ألى البصمة أو رمز تسجيل الدخول للتأكد من صاحب المحفظة وبعد ذلك يتم سحب المال.
- بذلك تكون انتهت كافة الخطوات والإجراءات ويتم سحب المال مع إيصال واستلم مبلغك كامل.
مزايا استخدام المحفظة الإلكترونية لسحب الأموال
انتشر استخدام المحافظ الإلكترونية وذلك لما لها من مميزات وهي كالتالي:
- سهولة الاستخدام: من السهل سحب الأموال دون الحاجة إلى فيزا ويمكن ذلك في أي وقت أو مكان عمد الحاجة إلى المال.
- تتبع المعاملات: من خلال المحفظة يمكن متابعة كافة المعاملات المالية ومعرفة الرصيد وكل ما يخص الحساب.
- أمان متقدم: طريقة آمنة لسحب المال ومعرفة كل ما يخص المحفظة الإلكترونية الخاصة بك.
- تقليل المخاطر المادية: يحمي صاحب المحفظة من التعرض للسرقة أو الاحتيال أو فقد المال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هتملي جيبك فلوس في اقل من دقيقتين”.. طريقة جهنمية لسحب الفلوس من ماكينات الصرافة ATM بدون استخدام كارت فيزا.. جربها بنفسك هتنبهر!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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