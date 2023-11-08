“هتملي جيبك فلوس في اقل من دقيقتين”.. طريقة جهنمية لسحب الفلوس من ماكينات الصرافة ATM بدون استخدام كارت فيزا.. جربها بنفسك هتنبهر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ وقت طويل قامت الحكومة بإنشاء ماكينات الصرافة ATM لكي يكون سهلا على كل المواطنين أن يقوموا بالمعاملات المالية بكل سهولة مثل السحب والإيداع وهي تعتبر طريقة سريعة ويمكن استخدامها في أي وقت لا يوجد إرتباط بمواعيد البنك أو الحاجة للذهاب إلى البنك ولذلك تعتبر واحدة من أفضل الخدمات الإلكترونية التي قامت بها الحكومة من أجل المواطنين.

طريقة سحب المال من ماكينات الصرافة ATM بدون استخدام الفيزا

أولا اختيار نوع ماكينة ATM يمكن إجراء المعاملات منها باستخدام المحفظة الإلكترونية.

بعد التأكد من وجود ماكينة محفظة إلكترونية لابد من فتح التطبيق الخاص بالمحافظة وإدخال البيانات المطلوبة في الماكينة.

يظهر في الماكينة اختيار سحب المال دون فيزا يتم الضغط عليه وسحب المال.

لابد من إدخال المبلغ المطلوب سحبه من الماكينة والضغط على زر التأكيد أو نوافق لإتمام عملية السحب.

يجب التأكد من هوية الشخص وأنه صاحب المحفظة ولذا تحتاج الماكينة ألى البصمة أو رمز تسجيل الدخول للتأكد من صاحب المحفظة وبعد ذلك يتم سحب المال.

بذلك تكون انتهت كافة الخطوات والإجراءات ويتم سحب المال مع إيصال واستلم مبلغك كامل.

مزايا استخدام المحفظة الإلكترونية لسحب الأموال

انتشر استخدام المحافظ الإلكترونية وذلك لما لها من مميزات وهي كالتالي: