ابعد عنها فورا لو العلامات دي فيها أوعى تقربلها ..7 علامات إذا وجدتها في النساء ابتعد عنها ولا تتزوجها لهذه الأسباب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزواج لا يتم قبل المرور بفترة الخطوبة بين الشاب والفتاة والفائدة من هذه الفترة هو أن يقوم كل شخص بدراسة الطرف الآخر ليطمئن بأنه قادر على قضاء حياته مع هذا الطرف طوال العمر، إلا في حالة حدوث مشاكل لا قدر الله قد تؤدي للانفصال وفي هذا السياق قد أوضح بعض علماء الأزهر والمشايخ بعض أنواع من النساء يجب على الشباب الحذر منهم، حتى لا يقعون في خطا الاختيار لان تلك الأنواع لا تصلح للزواج وفي هذا الموضوع نسكر لكم تلك الفتيات التي يجب الابتعاد عنهم.

تصريحات مهمة للدكتور محمد وهدان بجامعة الأزهر

نجد أن فضيلة الدكتور محمد وهدان بجامعة الأزهر خلال أحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية بعض النصائح التي يجب على الشباب إتباعها والفتيات التي يجب البعد عنها كتالي: