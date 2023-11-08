 مفاجأة ليلة الزفاف صدمت الجميع.. شاب سعودي يتزوج من امرأة مسنة شوف إيه اللي حصل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تزوج الشاب السعودي وائل من امرأة مسنة يتعدى عمرها أكثر من عمر والدته، ولم يكن يتخيل أن نصيب زواجة من امرأه كبيرة في السن، لكن الظروف الصعبة هي التي أجبرته على هذا الزواج.

الظروف التي أجبرت وائل على الجواز من امرأة من مسنة

توفت والدة وائل فمر بظروف ومواقف قاسية جدا، مما أدى إلى تفكيره إلى الإعجاب بامرأة مسنة يتعدى سنها 75 عاما فقرر الزواج منها بدون تفكير.

كان وائل في بداية العشرينات يعمل كمندوب في أحد مطاعم مصر ويشتغل بإخلاص وجد كي يستطيع توفير المال الذي يكفيه طول الشهر مع أسرته بشكل جيد وكان منزله صغير وتعيش معه والدته وكان يحبها حب شديد ويرغب في وتعويضها عن أي شيء قاسي في حياتها ولم يكن متوقع أنها سوف تغادر الحياة في هذا العمر الصغير وتتركه وحيداً بدون سند

حيث انها فارقت الحياة بعد مرض شديد مرت به والدته ولكنها فارقت الحياة وتركت هذا الشاب حزين ومشتت لا يستطيع أخذ أي قرار سليم في العمل ففرغ وائل حزنه الشديد في العمل فكان يعمل ليل نهار حتى لا يفكر في الحزن الذي بداخله.

سبب التعرف على هذه المرأة المسنه

كان عمله عبارة عن توصيل الطلبات إلى المنازل وكان هناك طلب متكرر لنفس الشقة ونفس السيدة التي تسكن في هذا العنوان فكان يقوم بتوصيل الطعام لها بشكل كثير ففي يوم من الأيام تعرضت هذه السيدة لحالة صحية سيئة وليس لها أى أقارب فتعرف عليها وائل واصبح يتابعها ويتصل بها دوما حتى يطمئن عليها إلى أن اصبح يتبادلان الحديث سويا كل يوم

وكان يشعر بأنها مثل والدته ولكن تطورت العلاقة مع الأيام وظل يتواصلون كل يوم عبر الهواتف حتى وإن جاء يوم عرضت السيدة المصرية التي تصل الى عمر 75 عام الزواج من هذا الشاب العشريني ليعيش سويا في هذه الشقة.