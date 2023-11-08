” تخلصي منها فوراا ” .. علامات صادمة تدل على وجود حشرة البق السامة في ملابسك ومنزلك .. كارثة لو في بيتك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر وجود الحشوات في المنزل واحدة من المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، ومن ابرز هذه الحشرات التي تمثل رعب وخوف الكثير من الاشخاص هي حشرة البق السامة، والتي تتضمن وجود بعض العلامات الصادمة التي تدل على وجود حشرة البق السامة في ملابسك ومنزلك والتي قد تظهر بشكل كبير.

وجود حشرة البق السامة في المنزل والملابس

ونجد ان وجود حشرة البق السامة في المنزل وفي الملابس كارثة بكل المقاييس، حيث تعد هذه الحشرة خليفة مصاص الدماء، والتي تشتهر بكونها تتغذى بشكلٍ كبير على دماء ضحاياها، والتي يكون حجمها في الزيادي مستمر، والتي تكون قادرة على اصابة الاشخاص بأمراض جلدية بالغة الخطورة والمزعج أنه من الصعب العثور عليها لأنها تختبئ بين ثنايا المفروشات والارضيات والأخشاب لكن هناك علامات تظهر على المكان الذي تتواجد فيه هذه الحشرة السامة

إحذر.. علامات تدل على وجود حشرة البق السامة في المنزل

ونجد أن هناك بعض العلامات التي تدل على وجود الحشرة سواء في المنزل او على الملابس، فنجد انه قد يظهر أثر البق بشكل كبير على الملابس والمفروشات، والتي تقوم بالعمل على ظهور بقع داكنة مثل الصدأ موجودة عليها يصعب التخلص منها بالمنظفات العادية، كما أن هذه الحشرة لها آثار واضحة على جسم الانسان، وذلك حينما يتعرض إلى قرصها بشكل مباشر حيث يصاب الجسم بالحكة والانتفاخات والحبوب المؤلمة للغاية.

طريقة للتخلص منها حشرة البق نهائيا

رائحة الخل القوية تساعد في إبعاد الحشرات تمامًا، و الطريقة المثلى هي تشبع حواف المنطقة المصابة مثل تحتها وحول الأثاث بخل أبيض مقطر.