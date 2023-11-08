وداعاً لصبغات والحناء المكلفة.. معجزة الفازلين للقضاء على الشيب في دقائق وإلى الأبد لن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشكله ظهور الشعر الأبيض عند عدى الكبير من الاشخاص حول العالم وبالتالي يذهبون في هذه الحالة إلى شراء مستحضرات التجميل التي تصبغ الشعر الابيض الى أي لون آخر داكن اللون وشراء صبغات الشعر بالحناء ولكن هذه المستحضرات مكلفة جداً، ولا تستطيع الاستمرار بها لأنها تقضي على فتله الشعر بالإضافة إلى الأضرار الأخرى التي تساعد على تلف الشعر بشكل كبير بسبب إستخدام المصفف الاكسجين الذي يعمل بدوره على تقصف وتلف الشعر من الجذور، فسوف نقدم اليكم وصفة طبيعية باستخدام الفازلين لعلاج هذه المشكلة من مكونات طبيعيه وغير مكلفه
وصفة الفازلين لعلاج الشيب الشعر
الكثير من الاشخاص يبحثون طول الوقت عن طريقه للقضاء على شيب الشعر دون إستخدام أي مواد كيماوية اليوم هي عبارة عن إستخدام الفازلين الطبي المشهور بفوائده الرهيبه للشعر والبشرة، حيث أنه يعالج جميع مشاكل الشعر من التقصف والهيشان والتساقط والنعومه ويقوم بعملية الترطيب
مكونات وصفة الفازلين
- ملعقة كبيرة من جل الصبار
- ملعقة كبيرة من فيتامين e
- ملعقه كبيره الحجم من العسل الأبيض
خطوات تحضير وصفة علاج الشيب
- في البداية نرفع إناء من المياه الساخنة على النار ونضع بداخله إناء اقل منها حجم حتى نظيف فيه جميع المكونات السابقة لمدة دقائق لعمل حمام مائي حتى تسيح كل هذه المكونات مع بعض ثم نقلبهم جيدا حتى يتم التجانس.
- بعد ذلك نتأكد من أن هذه المكونات اختلطت مع بعضها نبدأ في تنفيذ الوصفة
طريقة الاستخدام
- غسل الشعر بشكل جيد و نتاكد من انه خالي من اي زيوت
- نفرد هذه الوصفة على فروة الشعر بعد عمل مساج للراس بحركات دائرية بالأصابع ونترك الفازلين على الشعر لمده 24 ساعه مع اضافه كيس بلاستيكي أو فوطة قطنيه او بونيه على الشعر.
- ثم نشطف الشعر بعد انتهاء المدة وسوف تحصلين على شعر لامع وناعم خالي من أي شعر أبيض
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