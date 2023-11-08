“فرجت عليك وحياتك هتتغير 180 درجة”.. اكتشاف كنز أغلى من الذهب في الريسيفر القديم .. تعالا اقولك ازاي تطلعوا وتبقا مليونير!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرسيفر بدأ ظهوره منذ التسعينات وبداية الألفينات وكان غالى الثمن فكانت الطبقة الغنية تستطيع الحصول عليه أو كل من يملك المال وكان في ذلك الوقت يتم استيراده من الخارج وكان منه أنواع كثيرة مثل الياباني أو الأمريكي أو الألماني وكان في ذلك الوقت يستطيع الرسيفر أن يتحمل أكثر من ألف قناة يمكن مشاهدتها ولكن مع التطور ظهرت أجهزة رسيفر جديدة ولكن البعض ما زال يحتفظ بأجهزة الرسيفر القديمة والجدير بالذكر أن الجهاز القديم يحتوي على أجزاء باهظة الثمن وهذا ما سنعرفه في المقال.

استخدامات الرسيفر

الرسيفر أحد الأجهزة الإلكترونية التى يتم استخدامها في استقبال الإشارات من المحطات وإشاعة التلفزيون لتتمكن من مشاهدة القنوات وطريقة الاستقبال تكون من خلال طبق مثبت على سطح المنزل لكي يلتقط الإشارة من خلال قطعة الكترونية تقوم بتوصيل الإشارة من المحطة وتوصيلها الى الرسيفر وبالتالى عرض القنوات على التلفزيون.

طريقة فك الرسيفر القديم

أولا فصل التيار الكهربي للتمكن من فك الرسيفر.

باستخدام مفك صليبه نقوم بفك المسامير التي توجد في جوانب الرسيفر

عند فتح الرسيفر نجد بداخله دائرة الواجهة الأمامية، وحدة العرض والتى منها نعرف القناة وكذلك معرفة الساعة والتي يتم تشغيلها وأجزاء أخرى مهمة.

الكنز الخفي في الرسيفر القديم

من أجزاء الرسيفر الموجودة بداخله شاحن وهو المسئول عن تصنيع الدوائر الكهربية وضبط التيار والمقاومة بداخله حيث يوجد به مجموعة من المقاومات الكهربية والتي بدورها تستخدم في إصلاح بوردة شاشات التلفزيون الكبيرة كذلك يحتوي على لمبات صغيرة ويتم استخدامها في الأجهزة الجديدة لتصليحها مرة أخرى،يوجد بداخله أيضا الراوتر والذي يستخدم في التحكم في سرعة الأدوات المستهلكة كما أنه أيضا يستخدم في إضاءة المصابيح.