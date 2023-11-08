المشروب السحري هيغير حياتك هتندم انك ما جربتوش من زمان وصفه هتنسف  الدهون والكرش في ثلاث ايام فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوزن الزائد يعاني منه العديد من الأشخاص حيث انهم يسبب لهم مشكلات صحيه وجماليه كثيرة وتتراكم الدهون في بعض المناطق المعينة فيها الجسم مثل البطن والأرداف وتكون له اسباب كثيره ومتنوعه مثل اتباع انظمة غذائية غير صحية والاقبال على الدهون والأطعمة السريعة التي تزيد من معدلات الاصابه بالسمنه ويلجأ العديد من الاشخاص إلى حلول كثيرة مثل الأدوية أو الرجيمات او التمارين الرياضيه ولكن لا تعطيه نتائج سريعه أو نتائج مرضيه له لذلك جئنا اليك بوصفه طبيعيه في المنزل سوف تخلصك من الدهون في وقت قصير.

وصفة ورق الغار للتخلص من الدهون

ورق الغار معروف بخصائصه العلاجية حيث انه يساعد في حرق الدهون المتراكمه في الجسم وخاصة في منطقة البطن فيمكن الاستفادة منها بعمل مشروب سهل وسريع يتكون من المكونات التالية:

احضري كميه من ورق الغار.

وكوب من الماء الساخن.

وعسل نحل حسب رغبتك.

طريقة تحضير شراب ورق الغار

يساهم مشروب ورق الغار في حرق سعرات حرارية كما أنه يسد الشهية ويقلل من كميات تناول الطعام لأنك سوف تشعر بالشبع لفترات طويلة ويمكن عمل من خلال الخطوات التالية