دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوزن الزائد يعاني منه العديد من الأشخاص حيث انهم يسبب لهم مشكلات صحيه وجماليه كثيرة وتتراكم الدهون في بعض المناطق المعينة فيها الجسم مثل البطن والأرداف وتكون له اسباب كثيره ومتنوعه مثل اتباع انظمة غذائية غير صحية والاقبال على الدهون والأطعمة السريعة التي تزيد من معدلات الاصابه بالسمنه ويلجأ العديد من الاشخاص إلى حلول كثيرة مثل الأدوية أو الرجيمات او التمارين الرياضيه ولكن لا تعطيه نتائج سريعه أو نتائج مرضيه له لذلك جئنا اليك بوصفه طبيعيه في المنزل سوف تخلصك من الدهون في وقت قصير.
وصفة ورق الغار للتخلص من الدهون
ورق الغار معروف بخصائصه العلاجية حيث انه يساعد في حرق الدهون المتراكمه في الجسم وخاصة في منطقة البطن فيمكن الاستفادة منها بعمل مشروب سهل وسريع يتكون من المكونات التالية:
- احضري كميه من ورق الغار.
- وكوب من الماء الساخن.
- وعسل نحل حسب رغبتك.
طريقة تحضير شراب ورق الغار
يساهم مشروب ورق الغار في حرق سعرات حرارية كما أنه يسد الشهية ويقلل من كميات تناول الطعام لأنك سوف تشعر بالشبع لفترات طويلة ويمكن عمل من خلال الخطوات التالية
- احضري اناء وضعي به ورق الغار وبعد أوراق النعناع.
- ثم قومي بوضع الماء المغلي عليها واخليها جيدا وظيفي اليه العسل وهو استمر في التقليب المكونات مع بعضها البعض.
- ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تبرد ونقوم بتصفية الخليط ويتم تناوله صباحا كل يوم للحصول على نتائج رائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشروب السحري هيغير حياتك هتندم انك ما جربتوش من زمان وصفه هتنسف الدهون والكرش في ثلاث ايام فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.