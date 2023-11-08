من النهارده متشليش هم تنضيف سلك شباك المطبخ.. طريقة رهيبة لتنظيف سلك شباك المطبخ من الدهون والصدأ بلمسة واحدة في 10 ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُصيب الصدأ معادن كثيرة في كل مكان خاصةً التي تستخدم داخل المنزل فنجد ظهور الصدأ على السلك الموضوع بالنوافذ التي تتعرض لدرجة رطوبة عالية ودهون أيضًا مثل نافذة المطبخ، والسبب وراء هذا الصدأ تراكم الدهون عليه التي تنبعث أثناء عملية الطبخ فتؤدي الدهون لتآكل السلوك بشكل تدريجي، فيتطلب هذا الأمر عناية كبيرة للحفاظ علي النوافذ بسلوكها عن طريق وصفات منزلية سهلة كما يلي.
طريقة تنظيف نوافذ المطبخ بسهولة وأمان
بكل سهولة يتم تنظيف نافذة المطبخ دون مجهود، باتباع هذه الخطوات:
المكونات:
- كمية مناسبة ماء ساخن.
- مقدار نصف كوب خل أبيض.
- ربع كوب محلول صودا الخبيز.
- مقدار صابون غسيل.
طريقة الاستخدام
نقوم بفك السلك المعدني المحيط بنافذة المطبخ بشكل دقيق.
- نضع كمية الماء الساخن في وعاء كبير ثم نضع السلك المعدني.
- نقوم بتجهيز الخليط بخلط المكونات جميعها مع بعضها جيدًا.
- نغمر قطعة القماش في هذا الخليط ثم نفرك به السلك برفق بحركات معدنية لإزالة كافة الدهون المتراكمة على السلك.
طريقة سريعة لتنظيف شباك المطبخ
هذه الطريقة من ضمن طرق تنظيف نافذة المطبخ بالسلك الموجود بها كما يلي:
المكونات:
- كمية مناسبة من الكلور.
- صابون غسيل حسب الحاجة.
طريقة التحضير:
- نضع كمية من الكلور على صابون الغسيل ونقلبهم معًا لنحصل على خليط متجانس.
- نأتي بقطعة قماش ونضعها في الخليط ثم نفرك بها السلك المعدني من كافة الاتجاهات برفق للتأكد من إزالة الدهون العالقة به وسنلاحظ لمعانه.
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