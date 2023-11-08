محدش هيقولك عليها 10 أطعمة تعزز الذاكرة في سبع ايام فقط هتندم انك ما عرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتراجع أداء المخ مع التقدم في السن لذلك يلجأ العديد الى استخدام ادوية تنشيط الذاكرة ويمكن ان يحدث النسيان نتيجة للتوتر وبعض الضغوط النفسية والجسدية على لذلك يرجع الأشخاص إلى استخدام أدوية لتقوية الذاكرة ولكن يمكن ان يتم تقويتها من خلال تناول بعض الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ وتقلل من النسيان، حيث أنها تقوي جهاز المناعة وتكافح التهابات المختلفه لأنها تحتوي على مضادات الاكسده وتحتوي على فيتامينات ومعادن تدعم الجسم.

الأطعمة المفيدة للمخ

يمكن أن نذكر لكم أطعمة مفيدة تساعد في تغذية المخ لتقوية وحمايته من التلف

زيت الزيتون يحتوي على مضادات الاكسده بنسب عاليه لذلك يحمي الدماغ والمخ من الأمراض.

زيت جوز الهند يساعد على تحسين قدرة المخ على استهلاك الطاقة ويقلل من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

الأفوكادو وهو أحد الأطعمة التي تحتوي على فيتامين كي والفلات ويقلل من الإصابة بالجلطات ويعزز وظائف الدماغ.

سمك وهو أحد المصادر الطبيعية ليوم القصري لحماية الدماغ والمخ.

التوت البري لانه غني بمضادات الاكسده ويساعد في تقليل الإصابة بالتهابات ويحمي المخ.

اطعمه تساعد على تقوية الذاكرة

من أحد الأطعمة التي تقوى الذاكرة ما يلي: