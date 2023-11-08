دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة يابانية لتطويل الشعر هتطول شعرك بسرعة جداً وأفضل من أي أدوية للشعر، وصفات تطويل الشعر وتعزيز نموه هي موضوع شائع ومثير للاهتمام لدى العديد من الأشخاص، وتُعتبر الوصفة اليابانية التي تحتوي على زيوت مختلفة وصفار البيض واحدة من الوصفات الفعّالة، وسنتناول في هذا المقال العناصر المكونة لهذه الوصفة وفوائدها المحتملة. وصفة يابانية لتطويل الشعر لتحضير هذه الوصفة، قم بمزج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (الجوجوبا)، وملعقة كبيرة من العسل، وصفار بيضة واحدة في وعاءـ ويفضل تمزيج المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح عجينة سميكة.

قد يتطلب استخدام هذه الوصفة بعض الخطوات الإضافية، أولاً يجب غسل الشعر جيدًا بالشامبو وتجفيفه بقطعة قماش نظيفة.

ثم يتم توزيع الوصفة على فروة الرأس والشعر باستخدام راحة الأصابع، مع التركيز على الجذور والأطراف.

بعد وضع الوصفة على الشعر، ينصح بتغطية الرأس بقبعة دش أو منشفة ساخنة لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

هذه الخطوة تغطي الشعر وتحفظ الرطوبة وتساعد على اختراق المكونات النشطة في فروة الرأس.

في النهاية يتم غسل الشعر جيدًا بالماء الدافئ واستخدام الشامبو لإزالة أي بقايا من الوصفة.

ينصح باستخدام هذه الوصفة بانتظام مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. فوائد وصفة تطويل الشعر زيت الزيتون هو أحد الزيوت الطبيعية المعروفة بقدرته على تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، فيحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات والمواد المغذية التي تساهم في تنشيط البصيلات الشعرية وتحفيز نمو الشعر. من الجدير بالذكر أن زيت اللوز الحلو يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية، وهما المكونان الرئيسيان للعناصر الغذائية المهمة لصحة الشعر، ويمكن أن يعمل على تقوية ألياف الشعر ومنع التقصف. زيت جوز الهند (الجوجوبا) يعتبر زيت آخر مغذٍ للشعر، حيث يحتوي على حمض الأوليك وحمض اللوريك، واللذان يمنحان الشعر النعومة واللمعان، ويمتاز هذا الزيت بقدرته على اختراق الشعر وتغذيته من الداخل، مما يعزز قوة الشعر ويساهم في ابتعاد التساقط المفرط. أما فوائد العسل، فهي متعددة وتشمل القدرة على ترطيب الشعر والحفاظ على رطوبته، وهو أمر مهم لشعر قوي وصحي، كما يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تساهم في تنشيط فروة الرأس وتحسين صحة الشعر. صفار البيض هو المكون الأخير في هذه الوصفة، وهو يحتوي على البروتينات والدهون والفيتامينات التي تعزز صحة الشعر وتعمل على تغذيته، فالبروتينات تلعب دورًا هامًا في تعزيز قوة ونمو الشعر، بينما الفيتامينات تعمل على تعزيز الصحة العامة للخصلات.

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