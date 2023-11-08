فكره جهنمية.. محدش هيقولك عليها ارمي الرمان في الماء المغلي ومش هتصدقي النتائج وهتشكريني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرمان يعد أحد الفواكه اللذيذة ذات النكهة مميزه يفضلها عدد كبير من الأشخاص وتنتشر في الوقت الحالي بجميع الاسواق وباسعار مناسبه مع فئات كثيرة من المستهلكين بالاضافة الى انها من أحد الفواكه التي تحتوي على قدر كبير من المعادن والفيتامينات اللازمة للجسم وينصح بتناولها خبراء التغذية للاستفادة منها ولكن هناك اختراع وهو وضع الرمان في الماء وسوف تحصلي على وصفه خطيره ومفيده سوف نذكرها خلال الفقرات التالية.

ضعي الرمان في الماء المغلي وانظري ماذا يحدث

يمكنك ان تقومي بتحضير دبس الرمان بسهوله والذي يستخدم في عدد كبير من الأطعمة ويباع في المحلات باسعار خياليه وغاليه فيمكن ان تقومي بعمل في المنزل من خلال المكونات التالية:

احضري ثلاث أكواب من حبات الرمان.

2 كوب من الماء المغلي.

رشة من الفانيليا البودرة.

كوب واحد من السكر.

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير دبس الرمان