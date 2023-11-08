“طريقه سحريه”… حيل هامه لسن السكاكين داخل منزلك بشئ لم يخطر على بال العفريت.. هتبقي زي الموس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر السكاكين من أهم الأشياء التي يجب ان تتوفر في كل البيوت المصرية والتي لا غنى عنها أيضا في جميع المنازل فيستخدمها النساء والرجال في تقطيع الطعام وتقطيع اللحم وتقطيع جميع الخضروات، ولكن يوجد هناك المشاكل في صعوبة سن السكاكين عندما تستعمل كثيرا فهي قد تبرد ولم تكون قادره على الاستعمال فيجب في هذا الوقت ان تسنيها بشكل جيد ومتميز لتصبح حاميه جدا وتستطيعي الاشتغال بها في المطبخ، وفي هذا المقال سنقول لكم عن بعض الطرق الهامه والكديده لسن السكاكين وجعلها مثل الموس الحامي.

طرق لسن السكاكين في المنزل

يوجد العديد من الطرق المختلفة لسن السكاكين في المنزل او خارج المنزل ولكن في هذه النقاط القادمه سنقول لكم عن أهم طريقة لسن السكاكين في المنزل من دون الذهاب الى عامل لسنها:

الطريقه الاولى: هي استخدام ورق الألومنيوم الذي يستخدم فيه تسخين الطعام لسن السكاكين قومي بتحضير بعض من ورقات الأمونيوم وقطعيها الى شرائح طويله والزقيها على السكين ومرري السكين عليها بشكل طولي وبعدها ستجري أن السكين قد تم سنه بطريقه ممتازة.

طرق أخري لسن السكاكين

هناك بعض الطرق الأخرى لسن السكاكين أيضا ومنها طريقة سن السكين باستخدام الصنفره قومي بتحضير قطعة من ورق الصنفره واغسليها بشكل جيد لكي تتخلصي من جميع الأوساخ الموجوده بها ومرري السكين عليها لمدة دقيقتين وبعدها جربي السكين على لحم وستجديه قد تم سنه بطريقه مدهشه جدا.