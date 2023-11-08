“معلومة ماتخطرش على بال الجن الأزرق نفسه” .. تعرف على السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب صادم وغير متوقع!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم معظم الناس الأقفال من أجل الإغلاق علي الأشياء الغالية الثمن لضمان عدم سرقتها من قبل أي فرد ولكن الكثير منهم لا يعلمون كيف يتم تصنيع القفل بالإضافة إلي أن الكثير يحدث معهم مشكلة النسيان و يقوموا بنسيان المفاتيح ولذلك في هذا المقال سوف نخبركم عن طرق بسيطة تساعدكم في فتح قفل الباب .

سر الثقب الصغير الموجود في القفل

يقوم الثقب الصغير بالعديد من الفوائد المدهشة والتي سوف تجعلك تفكر في أنه كيف يتم تصنيعه القفل لكي يتناسب مع المهمة التي يقوم بها حيث أن بداخل القفل ثقب صغير يتم استخدامه في تشحيم القفل بالإضافة إلي أنه من خلاله يتم إضافة الزيت لكي يتم المحافظة عليه من كثرة الفتح والإغلاق ويقوم بطرد مياه الأمطار التي تدخل إليه لكي يظل القفل اطول فترة ممكنة

طريقة فتح الأقفال بدون مفتاح

يمكنك بكل سهولة فتح الأقفال بدون مفتاح من خلال الخطوات التالية: