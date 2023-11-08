- 1/2
- 2/2
دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم معظم الناس الأقفال من أجل الإغلاق علي الأشياء الغالية الثمن لضمان عدم سرقتها من قبل أي فرد ولكن الكثير منهم لا يعلمون كيف يتم تصنيع القفل بالإضافة إلي أن الكثير يحدث معهم مشكلة النسيان و يقوموا بنسيان المفاتيح ولذلك في هذا المقال سوف نخبركم عن طرق بسيطة تساعدكم في فتح قفل الباب .
سر الثقب الصغير الموجود في القفل
يقوم الثقب الصغير بالعديد من الفوائد المدهشة والتي سوف تجعلك تفكر في أنه كيف يتم تصنيعه القفل لكي يتناسب مع المهمة التي يقوم بها حيث أن بداخل القفل ثقب صغير يتم استخدامه في تشحيم القفل بالإضافة إلي أنه من خلاله يتم إضافة الزيت لكي يتم المحافظة عليه من كثرة الفتح والإغلاق ويقوم بطرد مياه الأمطار التي تدخل إليه لكي يظل القفل اطول فترة ممكنة
طريقة فتح الأقفال بدون مفتاح
يمكنك بكل سهولة فتح الأقفال بدون مفتاح من خلال الخطوات التالية:
- باستخدام مفك البراغي يمكنك فتح الأقفال من خلال فتح البراغيث واحدة تلو الأخري في الفتحة.
- بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدام بطاقة الهوية الوطنية المصنوعة من البلاستيك المسطح من خلال أن تقوم بوضعها في فتحات الباب ودفعه بقوة لكي تنزلق البطاقة بين فتحات الباب.
- ويمكنك استخدام مشبك ورقي في فتح الأقفال حيث تعتبر هذه الطريقة تقليدية جدا ولكنها فعالة جدا في فتح الأبواب ذات المقبض المستدير وذلك لأن جزء من فتحة الباب به فتحة المفتاح وايضا هناك جزء آخر على شكل أزرار يمكنك القيام بفتح الباب بها عند حدوث التواء في فتحة الباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “معلومة ماتخطرش على بال الجن الأزرق نفسه” .. تعرف على السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب صادم وغير متوقع!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.