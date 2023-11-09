لمدمني الشاي .. مشروب شائع يحميك من الإصابة بمرض السكري .. أشرب شاي براحتك وحافظ على صحتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من مرضى السكر من الحرمان من عدد كبير من الأمور التي تتعلق بالطعام والشراب، وقد جاءت عدد كبير من الأبحاث إلى أن مرضى السكر يجب أن يشربوا كوبًا أو كوبين من الشاي على الأقل يوميًا، وذلك لكونه من المشروبات التي تساعد بشكل كبيو على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، والذي يعمل كذلك على منع المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، كما يمكن أن يساعدك شرب الشاي على التخلص من دهون البطن وتحسين الذاكرة وتوهج بشرتك.

مشروب الشاي يحمي من الاصابة بالسكري

وبناء على ما جاء من جانب موقع “برايت سايد”، فقد تم التنويه الى ان هناك حوالي 1 من كل 10 بالغين مصاب بمرض السكري، والذي يعد هذا المرض هو أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين، وليس من السهل علاج هذه الحالة، ولكن من الممكن ان يتم عمل الكثير لمنعها، وقد تم التوصل الى احد الدراسات التي قد اثبتت أن شرب أقل من أو يساوي 3 أكواب من الشاي يوميًا، يساعد بشكل كبير على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ونجد زيادة تناول الشاي من قبل مرضى السكر، قد يؤدي في بعض الحالات إلى حدوث عدد من مضاعفات أخرى أو المزيد من ضعف مستويات الجلوكوز، في حين أن تناوله المنخفض قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات أخرى، كما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري ومشاكل صحية أخرى.

فوائد الشاي

ونجد أن أبرز فوائد الشاي هو أنه يساعد على ان يتم تقليل من خطر الإصابة بمرض السكري، ويمكن أن يساعد كذلك في ان يتم الحفاظ على الشعر حيث يجعله صحيًا ولامعًا، وعندما يقوم مرض السكري بإتلاف الأوعية الدموية، فلا يستطيع الجسم من تحويل العناصر الغذائية الأساسية إلى بصيلات الشعر، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على نمو الشعر.