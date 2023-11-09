” هتحققى حلمك في ثواني ” .. زيت الزيتون مع الموز حلم كل النساء هيرجعك شباب من تانى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في إطار بحث العديد من السيدات بشكل مستمر عن أفضل الوصفات التي تساعد في الحصول على شعر صحى طويل وناعم، وهو حلم كل سيدة بشكل عام، فنجد أنه يتم اللجوء إلى استخدام أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم في حل كافة مشاكل الشعر بشكل عام، ولا توجد وصفة افضل من استخدام زيت الزيتون مع الموز للشعر للحصول على أفضل نتيجة ممكنة في وقت قصير.

تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز للشعر

ويتم العمل على تصحيح وإعداد خليط زيت الزيتون والموز للشعر والذي يتضمن الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة:

في البداية يجب ان يتم إحضار حبة كبيرة من الموز.

ومن ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة بعد ذلك نضيف لها بعض من قطرات زيت الزيتون

من ثم يتم خلط زيت الزيتون والموز معا بقوة حتى نحصل على خليط خفيف وفي نفس الوقت متماسك

ومن بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط على أجزاء الشعر، حيث يتم من خلال توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر

اهم فوائد ومميزات خليط الموز وزيت الزيتون للشعر

يمتلك هذا الخليط الصحي المميز الكثير من الفوائد للشعر والتي تتمثل فيما يلي: