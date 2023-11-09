كعب رجلك هيرجع زي الأطفال نعومه.. مش هتصدقه وصفة سحرية لتقشير القدمين وازالة التشققات والسواد في خمس دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من الاشخاص لتشققات الكعبين وجفاف اليدين والخدمين نتيجة لعوامل مختلفة حيث الجميع يرغب في الحصول على كعبين مثل الاطفال في النعومه ويلجؤون الى استخدام مقشرات كثيره لا تعطيهم نتائج جيده والاضافه الى انها غاليه الثمن لا تتناسب مع ميزانيات العديد من الافراد لذلك لان علاج بوصفه طبيعيه في المنزل يمكن من خلالها ازاله التشققات في القدمين وكذلك نعومه اليدين وازاله البقع والسواد في وقت قصير.

وصفه الملح لتقشير القدمين واليدين

يمكنك الاستعانه بالملح في عمل مقشر طبيعي في المنزل للهدمين واليدين التشققات حيث انه يزيل خلايا الجلد الميته من خلال المكونات التالية:

ملح طعام.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة نشا.

ملعقة الترمس.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

احضري اناء وضعي به النشا والترمس والملح وقلبيها جيدا.

ثم ضيفي إليهم زيت جوز الهند وزيت الزيتون مقلبي المكونات مره اخرى حتى تتدخل وضعي الفازلين واستمر في التقليب حتى تحصلي على قوام متجانس وكريمي.

ثم احتفظ بهذه الوصفة في وعاء مغلق واستخدميها عند الحاجه فقط.

طريقة استخدام الوصفة