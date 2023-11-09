“خلو بالكم من عيالكم” .. أم شكت في ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. مارأته الأم أفجعها وأسقطها أرضاً؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني معظم الأمهات التي يكون لديها أطفال من الازعاج والشقاوة التي يقومون بها وتعتبر هذه الصفات هي سمات المرحلة العمرية ولذلك يواجه الكثير منهم مشاكل عديدة في مراقبتهم وخاصة إذا كانت الأم تقضي معظم وقتها في عملها خارج المنزل مما يصعب عليها الأمر في رعايتهم ولكن في هذا المقال سوف نخبركم عن حيلة قامت بها أم أمريكية وتأثيرها على الطفلة.

وضع كاميرا خفية في الغرفة

بسبب وجود التكنولوجيا التي سهلت جميع أمور حياتنا وايضا وفرت طرق جيدة للأمهات لمراقبة الأبناء حتى في أماكن عملهم بطرق مختلفة وعلى الأمهات اختيار الطريقة الأصلح لأطفالها حيث قامت أم أمريكية تقضي معظم وقتها خارج المنزل بوضع كاميرا خفية في غرفة ابنتها للاطمئنان عليها وذلك لأن الطفلة تعاني من اضطرابات عصبية نتيجة لحدوث سكتة دماغية في صغرها وتحتاج إلى الرعاية والاهتمام الدائم.

نتيجة وضع الكاميرا

في بعض الأحيان تضطر الأمهات إلى وضع كاميرا خفية في غرفة أطفالها والذي يعتبر هذا الأمر هو تعدي على خصوصيتهم ففي حالة الأم الأمريكية التي اضطرتها الظروف لوضع الكاميرا أصبحت الطفلة تصرخ بصوت مرتفع لأن الكاميرا تم اختراقها وأصبحت تصدر اصوات مزعجة والحان وموسيقى سبب الفزع للطفلة ولذلك أسرعت الام لإنقاذ حياة الطفلة واكتشفت ذلك ولذلك من الأمور الضرورية لدى كل الأمهات أن تقوم باختيار الطريقه المناسبة لمراقبة أطفالها بحيث لا يسبب لهم أي أضرار تؤثر عليهم.