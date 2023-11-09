“إجابة قلبت السوشيال ميديا” .. طالب يجيب على سؤال بطريقة أذهــلت الجمــــيـع وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .. اعرف ماذا كتب الطالب ورد فعل المصحح!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إنتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي تم تداولها بشكل كبير ونالت إعجاب الكثير منا وهى إجابة لطالب على سؤال خاص بالقواعد النحوية في مادة اللغة العربية والتي أذهلت الجميع، حيث تؤكد وجود نماذج شابة قادرة على إخراج إمكانياتهم العلمية والعملية وتدل على النضج العقلي وتفكير متزايد من قبل الطالب تعكس التربية والنشأة الجيدة التي نشأ فيها وسوف نتناول بالتفصيل هذا الخبر ومدى تأثيرها على لجنة المصححين في تلك السطور القادمة.

إجابة الطالب لكلمة في القرآن الكريم

كان سؤال خاص بالقواعد النحوية في اللغة العربية وهو كالتالي قال الله تعالى { خلق الله الإنسان من عجل } وكان مطلوب إعراب كلمة {خلق}، لكن تبين أن هذه الأجوبة التي قدمها الطالب تختلف عن الإعراب التقليدي المطلوب من جميع الطلاب، حيث كتب الطالب إعراب كلمة {خلق} أنها فعل ماضي دون شرح زاد للمعاني النحوية وأضاف أنه لن أكتب للمجهول تادباً مع الله عز وجل لأنه معلوم للجميع، وهذا يدل على التربية الدينية والأخلاق النبيلة التي غرسها أهل هذا الطالب فيه منذ صغره والتفكير والنشأة الصحيحة.

رد فعل المصحح ورواد التواصل الإجتماعي

عندما بدأت مرحلة التصحيح ورأى المصحح هذه الأجابة كان في حالة ذهول تام وتفاجئ المعلم من هذه الإجابة، وأدى هذا إلى بكاء المعلم على تقدير وأدب وإحترام هذا الطالب مع الله عز وجل وكتب له( بارك الله فيك) واخذ الدرجة النهائية بتقدير ممتاز، أما رواد التواصل الإجتماعي فرحوا بهذا الطالب وأخذوا يباركوا له ولأسرته مع التمني بأن يكون أبنائهم مثله في المستقبل.