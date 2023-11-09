ضاع عمرنا واحنا ما نعرفش الكريم المعجزة.. ميبو الحل السحري هيخليك شباب لو عمرك فوق ال 70

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث جميع السيدات لحل مشكلات البشرة وإزالة المشكلات التي تعاني منها مثل الاسمرار والبقع الداكنة والتصبغات وغيرها من المشكلات الأخرى التي تجعل البشرة تبدو أكبر سنا ويظهر عليها البهتان وعدم النضارة، لذلك جئنا اليك اليوم بكريم ميبو السحري الذي له تأثير كبير في معالجة مشكلات البشرة من خلال وصفة سحرية سوف نتعرف عليها.

وصفة ميبو للتفتيح

يمكن أن تحصلي على بشرة أكثر بياض ذات لون موحد من خلال وصفة رائعة تتكون من المكونات التالية:

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من العسل الطبيعي.

ملعقة من الزبادي.

كريم ميبو من الصيدلية

طريقة تحضير الوصفة

وصفة كريم ميبو من الوصفات الآمنة والغير مكلفة حيث أنكي سوف تستغني عن استخدام كريمات التفتيح غالية الثمن وبالاضافه إلى أن نتائجها مضمونة ويمكن عملها من خلال الخطوات التالية:

احضر الوعاء وضعي به الليمون والعسل واخلطيهم جيدا.

ثم ضعي الزبادي واخلطي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

ثم ضعي هذا الخليط على الوجه والاماكن الداكنه في الجسم.

واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماما ثم اشطفيه بالماء الفاتر وجففي الجلد برفق.

فوائد وصفة كريم ميبو

فوائد كريم ميبو تكون على النحو التالي: