«عشبة سحرية تنمو في فصل الشتاء فقط»!! ...بذرة مفعولها سحري في القضاء على مرض السرطان بدزن جراحات كيمياوي ...عشبة متخطرش على البال!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البقلة البرية، المعروفة أيضًا باسم “البقله وهي الفرفحينا”، هي نبتة برية تنمو بين الحشائش في مناطق مزارع وادي الجديد، وهي تعتبر من النباتات ذات الخصائص الكيميائية المميزة. يلاحظ أنها تنمو بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان في زراعتها.

مزايا عشبة البقلة

تتميز البقلة البرية بوجود مواد كيميائية ومواد مخاطية في هيكلها، وهذه المكونات تجعلها ذات قيمة طبية عالية فقد تُستخدم في العلاجات الطبية لمكافحة الأمراض الخطيرة، بما في ذلك مكافحة السرطان، تصف البقلة البرية بأوراقها الصغيرة والعريضة والسميكة، مما يمنحها مظهرًا مشابهًا إلى حد كبير لنبات عرش البطيخ. يمكن تناولها نيئة كمكمل غذائي أو طهيها وتناولها مع الخبز والأطعمة الأخرى. إنها تعتبر إحدى النباتات البرية الفريدة والمفيدة من الناحية الطبية التي تتوفر في الطبيعة،يتميز البقلة بوجودها الكثير في حقول وادي الجديد خلال فصل الصيف، حيث تنمو بشكل عشوائي دون الحاجة إلى زراعتها. يُعتقد أن البقلة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل مخاطر تصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان.

فوائد عشبة البقلة

تُعرف فوائد البقلة أيضًا في الطب الصيني التقليدي، حيث يُستخدم النبات لعلاج العديد من الأمراض الخطيرة. وفيما يتعلق بالفوائد الصحية، يشير المهندس بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية في بلاط، إلى أن البقلة تحمل فوائد عديدة ومذهلة للإنسان. فهي تُساهم في منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وتُساعد في التخلص من الديدان الحلقية في الجسم، إن وجود البقلة كنبات بري عشوائي في هذه المناطق يجعلها مصدرًا طبيعيًا لفوائد صحية قيمة تعزز صحة الإنسان وتحميه من العديد من الأمراض، تُعزز البقلة أيضًا ليونة المعدة وتساهم في التخفيف من الإسهال البسيط، وتُستخدم لإيقاف التقيؤ ومكافحة الوحام. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم في علاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وتُعتبر مفيدة في معالجة الصداع والحمى.

يُشير المدير الزراعي إلى أن أحد الكيميائيين أجرى دراسة حول تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم. توصلوا إلى استنتاج يشير إلى أن البقلة تلعب دورًا مهمًا في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة عالية. كما تُظهر فعالية في تقليل الدهون الثلاثية في الدم. هذه النتائج تجعل البقلة نبتة مفيدة من الناحية الصحية، تلعب دورًا في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض ذات الصلة بالدهون في الدم.