دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص بالسمنة المفرطة والوزن الذهبي، حيث أنها من الأمور التي تزعجهم وتشكل خطر على صحتهم، فإن السمنه تسبب العديد من الأمراض بالإضافة إلى أنها مقبرة الجمال وبالتالي فإنها تؤثر على المظهر وتجعله غير اللائق، وينعكس ذلك على نفسية الشخص وثقتة بنفسه لذلك يجب أن نتخلص من الوزن الزائد نهائيا ونجد العديد من الأشخاص يلجأون الى طرق فاشلة لانقاص الوزن ومتعبه لاتعطيهم نتائج مرضية لذلك جئنا بوصفة طبيعية من ورق الغار والنعناع سوف تخلصك من الوزن الزائد في وقت سريع.
وصفة ورق الغار والنعناع بينقص الوزن
يعد ورق الغار والنعناع من أحد المشروبات التي تساعدك في حرق الدهون والتخلص منها خاصة في منطقة الكرش والارداف فيمكن التخلص من الوزن الزائد بدون رجيمات أو اتباع انظمة غذائية مزعجه ومتعبه وسوف تحصل على وزنك المثالي من خلال هذا المشروب الذي يمكن عمله في المنزل بأقل التكاليف فهو آمن ولا يحتوي على اي مواد ضارة بالجسم.
تحضير المشروب
- نحضر كمية من الماء وضع بها النعناع المطحون وكذلك ورق الغار.
- وضعيه على النار لمدة خمس دقائق حتى تغلي المكونات مع بعضها البعض.
- ثم اتركه حتى يبرد وقومي بتصفيته وتناول هذا المشروب صباحا ومساء لمدة أسبوع للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم.
فوائد مشروب ورق الغار والنعناع
مشروب ورق النعناع والغير يساعدك في حرق السعرات الحرارية، كما أنه يسد الشهية ويجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة وبالتالي يؤثر على الوزن وتستطيع إنقاص الكيلوغرامات بشكل سهل خاصه في منطقه الارداف والبطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتنسف الكرش في ثلاث أيام فقط.. الوصفه السحرية لاذابة الدهون.. هتندم انك ما عرفتهاش من زمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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