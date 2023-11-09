“ معجزة ربانية ” .. شاي الفول السوداني لن تصدق ماذا يحدث لجسمك بعد مرور 3 دقائق من تناوله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد مشروب شاي الفول السوادني واحد من أهم وأشهر المشروبات المميزة، التي قد تم اثبات حصولها على عدد كبير من الفوائد المميزة، والذي يعد مفيد بشكل كبير لصحة الإنسان وجسمه دون علمنا ونحن صغار، والذي يمكن أن يتم تحضيره بسهولة من خلال بعض المكونات البسيطة والموجودة في كل منزل.
طريقة عمل الشاي بالفول السوداني
يمكن ان يتم تحضير الشاي بالفول السوداني بسهولة وذلك من خلال احضار ما يلي.
- في البداية يتم احضار شاي أسود.
- بالاضافة الى احضار كمية من سكر حسب الرغبة، وكذلك كمية من الماء على حسب عدد الأكواب، كما يتم احضار كمية من فول سوداني.
- في البداية يتم العمل على وضع الماء على الموقد حتى يغلي.
- كما يتم اضافة الشاي الأسود إلى الماء.
- يتم العمل على وضع السكر في فنجان ونسكب الشاي فيه.
- كما يتم اضافة السكر ثم يضاف الفول السوداني.
فوائد الشاي بالفول السوداني
يقدم الشاي بالفول السوداني عدد كبير السوداني عدد كبير من الفوائد المتعددة، والتي جاء من ابرزها ما يلي.
- يعمل الشاي بالفول السوداني على إنقاص الوزن: محتوى الألياف في شاي الفول السوداني مرتفع جدًا ، مما يمنحك شعورًا بالامتلاء لفترة أطول.
- يعمل هذا المشروب على محاربة الجذور الحرة، وذلك لكونه يحتوي بشكلٍ كبير على الكثير من مضادات الأكسدة لأن شاي الفول السوداني يطرد جميع الجذور الحرة في الجسم.
- كما يتضمن عدد كبير من الفيتامينات المفيدة.
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