“مش هتلمحي ديله في بيتك تاني” .. طرق طبيعية مجربة ومضمونة لطرد البرص من الشقة ونصائح هامة لعدم دخول البرص البيت نهائيا .. جربيها حالاً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الناس من وجود البرص داخل الناس خاصة خلال فصل الصيف والذي يسبب الازعاج والخوف لمن في البيت، وتتواجد البرص بكثرة في الأماكن الرطبة الدافئة ومن أسباب وجودها بالمنزل هو الحشرات التي تتغذي عليها، وهنا يجب الانتباه وتنظيف البيت جيدا من الحشرات الضارة، ويلجأ البعض إلى استخدام مبيدات حشرية كيميائية كحل سريع للقضاء على البرص ولكنها قد تكون ضارة على الأطفال ولهذا يمكن الاعتماد على مواد طبيعية للتخلص منها وهذا ما نرصده لكم خلال سطور هذا التقرير.

نصائح لعدم دخول البرص إلى المنزل

يمكن اتباع بعض هذه التعليمات لمنع دخول البرص إلى البرص والتي تتمثل فيما يلي:

إغلاق الفتحات والشقوق في جدران الأسطح والمنزل والتحقق من الشبابيك والأبواب وعلاج أي مشكلة فيها لتجنب دخول البرص.

وقف تسرب المياه من الحنفيات إذ تعتبر المناطق الرطبة بيئة مناسبة لنمو البرص.

الحرص على نظافة البيت باستمرار ومنع تراكم النفايات داخل الصناديق والتخلص منها لأنها مصدر أساسي للحشرات الضارة التي تتغذى عليها البرص.

إحضار ألواح الغراء أو البطاقة اللاصقة ووضعها في مداخل المنزل للتخلص بشكل نهائي من البرص.

وصفات طبيعية للقضاء على البرص

لا يفضل اللجوء إلى المبيدات الكيميائية الضارة على الصحة واستخدام وصفات طبيعية بدلا منها كما يلي: