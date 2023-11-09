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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب النساء في أن يكون لديهم بشرة نضرة خالية تماما من العيوب ولا يظهر عليها أي علامة من علامات تقدم السن ولذلك يتوجه البعض منهم إلى شراء مستحضرات التجميل غالية الثمن ولكنها لا تعطي النتيجة المرغوب فيها ولذلك يتجه الكثير منهم إلى استعمال الوصفات الطبيعية مثل وصفة الموز وزيت الزيتون وفي هذا المقال سوف نخبركم عن هذه الوصفة.
مكونات وصفة زيت الزيتون والموز وفوائدها
تتكون الوصفة من منتجات طبيعية موجودة في كل منزل و تعطي نتائج جبارة لاحتوائها على زيت الزيتون وخل التفاح والموز والتي لهم فوائد عظيمة في تفتيح البشرة بسبب احتواء زيت الزيتون على مضادات الأكسدة وإزالة تشققات القدم بفضل الحبيبات التي توجد في الموز وإضافة الكولاجين الطبيعي للبشرة بسبب وجود فيتامينات ومعادن كثيرة في الموز.
طريقة التحضير
يجب أن تقومي بهرس الموزة جيدا ثم إضافة زيت الزيتون وخل التفاح فوقها ومزج كل هذه المكونات معا في وعاء حتى يصبح الخليط متجانس تماما ويجب قبل تطبيق الوصفة علي الوجه أن يتم غسل الوجه جيدا بالغسول المناسب لبشرتك ثم إضافة الوصفة وتركها لمدة 20 دقيقة لكي يتم امتصاصها بشكل جيد وبعدها قومي بغسل وجهك جيدا لتتخلصي من آثار الشمس والاسمرار وتحصلين على بشرة نضرة وللحصول علي نتائج أفضل عليكي أن تقومي بتطبيق هذه الوصفة أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد وتستطيعين تطبيق هذه الوصفة علي اي منطقه في الجسم مثل مناطق الكوع والركبتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حلم كل النساء” .. هترجعي شباب تاني حتى لو عمرك فوق الـ 60 .. استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة وهتدعيلي .. وصفة من ذهب!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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