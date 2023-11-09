هترجع شباب تاني لو عمر 60 سنه العشبة السحرية.. هتندم انك ما استخدمتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحصول على بشرة نضرة خالية من علامات تقدم السن مثل التجاعيد والترهلات هي حلم جميع السيدات، حيث ان ذلك ينعكس على مظهرها ونفسيتها لذلك تلجا الى استخدامات منتجات تجميل كثيره ولا تحصل على نتائج جيده بالاضافه الى انها غاليه الثمن لذلك يمكنك اللجوء الى الوصفات الطبيعيه حيث انها امنه في الاستخدام وتقضي على البقع والاستثمارات والترهلات في وقت قصير ودين اليك بوصفه رائعه سوف تخلصك من هذه المشكلات وهي وصفه بذور الكتان.

الوصفة السحرية لازاله التجاعيد

وصفة اليوم هي بذور الكتان التي ينصح باستخدامها عدد كبير من خبراء التجميل لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامه للبشرة تساعد في شد الجلد وتتخلص من الترهلات والتجاعيد في وقت قصير حيث يمكن استخدامها من خلال مكونات التالية:

كبسوله من فيتامين اي.

زيت زيتون.

جل الصبار.

ورق اللورا.

كوب ماء.

طريقة التحضير

ضعي بذور الكتان ورق الغار في وعاء وضعي معهم الماء واتركيهم على النار حتى تغلي عن مكونات مع بعضها البعض لمده خمس دقائق.

ثم اتركيها حتى تبرد وضيفي اليها جل الصبار وقلبي المكونات.

وضيفي فيتامين اي واستمر في تقليب المكونات وضعيها في وعاء محكم للاستخدام.

طريقه استخدام وصفه بذور الكتان

نظفي الوجه جدار ثم وازيلي اي شوائب او اثار كلمه اخرى ثم ضعي الوصفه على الوجه واتركيها لمده 20 دقيقه وبعد ذلك قومي بازالتها بالماء الفجر وكرريها مرتين في الاسبوع لكي تحصلي على نتائج مثاليه.