“مستحيل ترمية تاني ”.. عقب الفلفل كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه.. ازاي عايشين كل دا ومانعرفش!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص دائما ربات البيوت علي عمل اكل صحي لأولادها فتقوم بشراء الفلفل نظرا لفوائده الصحيه للجسم ،وهو من أكثر الخضروات التي تستعملها ربات المنازل في الطهي، وذلك لإنه يدخل في الكثير من الأكلات لطعمه ونكهته اللذيذة ومن أجل هذا تحرص دائماً ربات البيوت على التخلص من الأجزاء التي لا تحتاجها منه، وهذا دون معرفة مدى الفوائد الصحية التي تحتوي عليها عقب الفلفل فهو كنز من الفوائد والإستخدمات سوف لذا سوف نستعرض لكم ذلك بالتفاصيل خلال السطور القادمة.

عقب الفلفل كنز غالي الثمن.. كيفية إستخدام عقب الفلفل

من المعروف ان الفلفل يحتوي علي الكثير من الفوائد للجسم وايضا تحتوي الأجزاء الزائدة من الفلفل الأخضر على كلًا من فيتامين ب وفيتامين ج، وبها أيضًا الكثير من المعادن الصحية مثل الزنك والكالسيوم والمغنيسيوم، ويوجد الكثير من الأشياء العملية لتلك الفلافل الخضراء،والحصول علي جسم مثالي يمكنك إستخدام عقب الفلفل فهيا تساعد علي إنقاص الوزن بهذه الطريقة التي سوف نستعرضها لكم خلال السطور القادمة.

تعرف معنا علي إستخدام عقب الفلفل للحصول علي جسم مثالي

أولاً: عليك آحضار كمية مناسبة من الفلفل الأخضر.

غلي كمية قليلة من الماء مع الحفاظ على درجة حرارة مرتفعة.

ثانياً: وضع معلقة كبيرة من الكمون.

ثالثاً: وفي وعاء وسط الحجم نقوم بتجميع الفلفل الأخضر.

رابعاً: نضع بذور الكمون مع بذور الفلفل، ونخلطهم جيدًا.

خامساً: ونترك المزيج لمدة يوم كامل، وهذا بهدف الاستفادة من كافة عناصره.

واخيراً: ثم يتم تناول هذا المشروب كل يوم صباحًا، وجعله وجبة الإفطار الصباحية ،وسوف تحصلين علي جسم مثالي.