«يا وقعة سودا وملهاش اخر»!! ... رسالة من اسرائيل تخترق الواتساب تم ارسالها الى معظم المصريين .. احذر منها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة تحتوي على محادثة واتساب أصبحت منتشرة بشكل واسع في مصر تلك المحادثة أصبحت موضوعاً للجدل بين الجماهير المصرية وأثارت تفاعلًا كبيرًا يُزعم بعض المستخدمين لتطبيق واتساب أن هذه المحادثة تأتي من إسرائيل وتُعزى لجهة غير معروفة تداول منتفعو التطبيق مؤخرًا لقطات شاشة تظهر محادثات تحتوي على أرقام هاتف دولية، وتحتوي أيضًا على تعليقات حول عروض وظائف عبر الإنترنت بأجور جذابة بعض الأشخاص يروجون لفكرة أن هذه العروض قد تكون تمهيداً لاستقطاب المصريين وتجنيدهم ضمن هيئة إسرائيلية يجري تداول هذه الأخبار والمعلومات بشكل واسع داخل مصر، وهذا يثير مخاوف وتساؤلات بين الناس حول مصداقية تلك المحادثة والغرض الحقيقي من وراءها من المهم دائمًا توخي الحذر والتحقق من مصداقية المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء أو انتشار المعلومات دون التحقق من صحتها.

ما هي الرسالة التي يتم ارسالها من اسرائيل

كشفت مجموعة من مستخدمي تطبيق واتساب عن تلقيهم مكالمات من أرقام غير محلية بشكل متكرر وقد تبين أن هذا هو نوع مختلف من أساليب الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها، حيث يتصل الشخص القام بالاتصال بالضحية ويُدعي أنه يوفر عروض وظائف من خلال دردشة واتساب يقدم هؤلاء النصّابون إغراءات مثل القيام بمهمة بسيطة للحصول على مكافأة صغيرة.

وفي بعض الحالات، يتم تقديم عروض عمل مغرية برواتب تصل إلى خمسة آلاف جنيه مصري، ويُطلب من الضحية إجراء مجموعة من الرسائل لكسب ثقة الشخص القام بالاتصال به. ثم، بمجرد أن يكتسب النصّاب ثقة الضحية، يُنصح الأخير بتقديم معلومات حسابه على مواقع الدفع الإلكتروني.

وعندما يقوم الضحية بتقديم أمواله، بعد أن تمت سلبه بالثقة في النصّاب، يتورط في عمليات احتيال أكبر قد تتطلب دفع مبالغ كبيرة تم الإبلاغ عن العديد من حالات هذا النوع من الاحتيال في الماضي، وقد تم تسليط الضوء على بعض القصص عبر تويتر لتوعية الناس وتنبيههم بشأن هذه الأنشطة الاحتيالية.

كيف تعلم ان الرسالة المرسلة اليك هي رسالة غير امنة

عادةً، تتضمن تلك الدردشات أرقامًا غير محلية من دول مختلفة مثل إثيوبيا (+251)، إندونيسيا (+62)، فيتنام (+84)، كينيا (+254)، والعديد من الدول الأخرى، ثم يبدأ الشخص القام بالاتصال بالضحية في إجراء المكالمات باستخدام رمز دولة مختلف، وهو ما يخلق الانطباع بأن مصدر المكالمة هو من دولة مختلفة عن الدولة الأصلية للضحية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، هناك وكالات تعرض أرقام دولية للبيع لاستخدامها في تطبيق واتساب، وهذا يجعل من الصعب على الضحية التحقق من صحة المكالمة والتحقق من مصداقيتها.

إذا تلقيت مكالمة من رقم غير محلي بشكل مفاجئ، من الأفضل عدم قبولها وحظرها على الفور لضمان سلامتك قد تكون هذه المكالمات محاولة للاحتيال والتستر على هويتها الحقيقية، وتهدف إلى سرقة معلوماتك الشخصية وحتى أموالك يجب دائمًا توخي الحذر والحيطة عند التعامل مع مكالمات أو رسائل من أشخاص غير معروفين.