«سم قاتل هتموت بسببه».. احذر من هذا النوع من الزيت المنتشر في الأسواق يدمر المناعة والكبد.. خلى بالك قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كن حذرًا عند اختيار الزيوت الصالحة للأكل، حيث يمكن أن تكون بعضها ضارة وغير مناسبة للاستهلاك، من المهم تجنب الزيوت من مصادر غير معروفة والشركات التي تفتقر إلى المعلومات الكافية، ويُنصح خاصة النساء بعدم شراء الزيوت المباعة من قبل بائعي الشوارع، حيث يتم إعادة استخدام وإعادة تدوير هذه الزيوت في كثير من الأحيان.

هذه الزيوت التي يمكن العثور عليها بشكل شائع في الأسواق، يمكن أن تضر بالمناعة والكبد، يُستخدم هذه الزيوت في صنع صابون الصحون، ويتم إضافة مواد لتفتيح لونها قبل بيعها كزيوت صالحة للأكل، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الزيوت إلى تأثيرات صحية خطيرة، تؤثر في الكبد والمناعة، يقوم بعض البائعين بإعادة تدوير الزيوت المستخدمة للطهي، ويضيفون مواد كيميائية لتغيير لونها ويبيعونها في زجاجات رخيصة وغير موثوقة في الأسواق.

يحذر الدكتور هشام موافي من استخدام الزيت أكثر من مرة واحدة، حيث يتغير تركيبه الداخلي وينتج مواد ضارة تسبب العديد من الأمراض.

هناك العديد من الاستخدامات المستدامة للزيوت المستعملة، ومنها:

1. تحويلها إلى صابون: يمكنك صنع صابون من الزيوت المستخدمة، وهذا يقلل من التلوث ويوفر لك صابونًا صديقًا للبيئة.

2. تحويلها إلى وقود بديل: يمكن استخدام الزيوت المستخدمة لإنتاج وقود بديل، مثل البيوديزل، والذي يمكن استخدامه كوقود للمركبات.

3. استخدامها لصنع الشموع: يمكنك ذوبان الزيوت المستخدمة واستخدامها لصنع شموع يدوية.