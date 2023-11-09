“طلع كنز في البيت”…الملح الخشن هيخلصك من الطاقة السلبية في المنزل..جربي ومش هتندمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سابقًا، كان لدينا عادات في تنظيف المنزل تعتمد على الحدس أكثر من العلم، مثل رش الملح وتبخير المكان ولكن استشاري العلاج بالطاقة الحيوية، أحمد شعبان، يقدم في تقريره طرقًا صحيحة للتخلص من الطاقة السلبية لتعزيز الراحة في المنزل.

طرق التخلص الطاقات السلبية من المنزل:

من المفيد جدًا تنظيف الأرض بمزيج من الماء والملح أو وضع كميات من الملح في أركان المنزل ويُشدد أيضًا على تهوية المنزل بفتح منافذ التهوية والشرفات لتجديد الهواء باستمرار، مما يساهم في طرد الطاقة السلبية ولا تنسى دخول الشمس لكافة أنحاء المنزل وفيما يتعلق بالجلوس لفترات طويلة، يُفضل وضع طبق به ماء وملح لتحسين الطاقة في تلك المناطق.

تأثير الملح في المنزل:

أُعلن أن تأثير الملح في المنزل يتجلى بشكل لا يُحصى، حيث يعزز الراحة الشخصية ويطرد الطاقة السلبية لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة. عندما يستمتع الإنسان بالراحة، تنبعث الطاقات السلبية من جسمه، متخلصًا من الآلام والحزن والضغط النفسي و في حالة وجود ماء بالملح، يمتص الملح الطاقة السلبية، ولذا يُفضل إزالة الملح وتجديده يوميًا لضمان الراحة المستمرة.

طريقة استخدام الملح في أركان المنزل

يمكن اختيار الطريقة المناسبة لاستخدام الملح في المنزل حسب التفضيل الشخصي، فمن الممكن رشه في أركان المنزل للتخلص من الطاقة السلبية، أو خلط كمية من الملح في الماء لمسح الأرضيات أسبوعياً، وأيضاً وضع كمية من الملح في قطع صغيرة تربط على أبواب الغرف لتعزيز الطاقة الإيجابية.