«كنز في بيتك وانت متعرفش»..الملعقة السنبلة سعرها وصل لـ150 ألف جنيه !! دور عليها في بيتك بسرعة تقلها يساوي دهب.. هتبقي مليونير في غمضه عين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم تداول الكثير من الضجة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول أهمية ملعقة السنبلة، حيث انتشرت العديد من الأخبار حول أهميتها وارتفاع سعرها المحتمل، بينما اعتبر بعض الناس هذه الأخبار شائعات كاذبة، فاستغرب البعض الآخر عندما بدأ العديد من الأفراد البحث عن كيفية بيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة، للحصول على معلومات مفصلة، تابع القراءة.

يُعَدّ الأشياء القديمة والنادرة، التي تتميز بجودة صناعتها وموادها، كنزًا لا يُعوَّل عنه في عالم الهوايات القديمة، وهناك اعتقاد شائع يفيد بأن ملعقة السنبلة متوفرة في كل منزل، ولكن قيمتها الحقيقية ومكان صنعها لا يزالان مجهولين؛ لنستكشف التفاصيل معًا.

في عام 1970 تم استيراد هذه الملاعق المميزة، التي تتميز بسنبلة محفورة عليها ومصنوعة من الألمنيوم بلون فضي لامع فريد، بكميات كبيرة من إنجلترا. أصبحت هذه الملاعق مشهورة ومستخدمة على نطاق واسع في الدول العربية، خاصة في مصر، حيث تجدر بالذكر أنها موجودة في معظم المنازل.

جدل ارتفاع السعر:

انتشرت شائعات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع سعر ملعقة السنبلة، مما أدى إلى مناقشات مكثفة، حاول خبير في مجال جمع الأشياء النادرة توضيح الوضع، مؤكدًا أن أخبار ارتفاع السعر غير صحيحة، وكشف أن السعر الحقيقي للملعقة هو 30 جنيهًا، وذلك بسبب كفاءة صناعتها ومقاومتها للصدأ، وأكد الخبير أن الملاعق التي تُباع بأسعار مرتفعة يجب أن تتميز بخصائص خاصة تبرر تكلفتها.