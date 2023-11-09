دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث جميع السيدات عن تفتيح المناطق الحساسه في الجسم، حيث انها دائما تصاب بالاسمرار وتكون اماكن غامقه وذلك يعرضها الى الاحراج خاصة الفتيات المقبلات على الزواج يرغبون في الحصول على جسم ناصع البياض وخالي من البقع والاسمرار وذات لون موحد لذلك جئنا لك بمكون واحد من الصيدليه سوف يقضي على هذه المشاكل بسرعة ويأتي بنتائج مذهلة كما أنه غير مكلف وغير غالي الثمن لذلك يمكن استخدامه للتخلص من هذه المشكلات وسوف نتعرف عليها خلال المقال التالي.
كريم بانثينول لتفتيح الجسم
يعد كريم بانثينول أكثر أنواع الكريمات التي ترطب الجسم وتفتحه وتقضي على الغمقان كما أنه غير مكلف فلا يزيد سعره عن 25 جنيه و اثبت فاعلية كبيرة في تفتيح الجسم وتفتيح الاسمرار في المناطق الحساسة وغيرها من الاماكن الاخرى في الجسم كما انه يعطي النتائج في فترة قصيرة لذلك يمكن ان تستخدميه بعد تنظيف هذه الأماكن وتنشيفها جيدا بشكل يومي للحصول على نتائج رائعة.
مميزات كريم بانثينول لتفتيح الجسم
- يساعد في تفتيح الاماكن الغامقه في الجسم والتخلص من الاسمرار.
- يقضي على البقع الداكنة في منطقة الركب والاكواع وكذلك الرقبه.
- يقضي على تصبغات التي يمكن أن تصيب باماكن متفرقه فيها الجسم كما أنه يساعد في ترطيب الجسم ويجعله أكثر نعومة.
- يعالج التهابات البشرة ويجعلها اكثر جاذبيه ونعومه.
- يحمي البشرة من اصابتها بالجفاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوى كريم من الصيدليه لتفتيح المناطق الحساسه والقضاء على الاسمرار نهائيا من أول استخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.