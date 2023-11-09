«هتندم انك مكنتش تعرفها قبل كدا!!».. لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل؟!...حافظوا على حياتكم وحياة ولادكم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قبل مغادرة المنزل أو السفر في أي مكان، من الضروري على كل أب وأم وضع عملة في فريزر الثلاجة الخاصة بكم، خاصة إذا كانت فترة السفر طويلة وليست قصيرة، خاصة أن الكثير من الناس يتركون أنواعًا مختلفة من الطعام في الفريزر، بما في ذلك الخضروات والفواكه، داخل الثلاجة لتُستخدم وتُؤكل بعد العودة من السفر، لذا يجب وضع هذه القطعة المعدنية لإنقاذ حياة عائلتكم بأكملها وحياتكم الخاصة من الخطر، سنشرح لكم السبب وراء وضع قطعة معدنية في الفريزر بالتفصيل تابعونا.

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لماذا من الضروري ترك عملة في الفريزر عند السفر وترك المنزل؟

عندما يُترك الطعام المجمد لفترة طويلة في الفريزر ويتم ترك المنزل لمدة تزيد عن يومين على الأقل، يشكل ذلك مخاطر كبيرة على صحة الجميع، لأنه من الممكن جدا أن يحدث انقطاع مفاجئ في الكهرباء ولا يوجد أحد في المنزل في تلك اللحظة، يذوب الثلج تمامًا ويصبح الطعام غير صالح للأكل، وعندما يُعاد تشغيل الكهرباء، يبدأ الطعام في التجميد مرة أخرى، لذا نلاحظ أي تغيير في شكل الطعام، فيُؤكل بينما لا ندرك خطر تناول هذه الأطعمة التي أصبحت فاسدة والتي قد تؤدي إلى الوفاة.