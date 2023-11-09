«جوزك هيتجنن عليكي!!»… لو عندك كريم بانثينول تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه قبل النوم.. نتائج ولا في الخيال!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صيغة كريم البانثينول تعمل بفعالية على تفتيح وتبييض البشرة، مما يساعد في تحسين نعومتها والحفاظ على نظافتها باستمرار. يمكن أن يكون استخدام خليط كريم البانثينول ذا أهمية كبيرة لبشرتك، حيث يُعتبر هذا الكريم من بين أهم منتجات العناية بالبشرة، حيث يمكنه حل العديد من مشاكل البشرة. وعلاوة على ذلك، ستلاحظين أن بشرتك ستظل منعشة ومشرقة بفضل تأثيراته الإيجابية، يمكنك التعرف على المزيد حول فوائد كريم البانثينول وعناصره البارزة التي تؤثر إيجابيًا على البشرة من خلال قراءة مقالنا القادم.

يمكن تحضير وصفة كريم البانثينول لتفتيح الوجه بسهولة في المنزل باستخدام مكونات متاحة بسهولة، تُساهم هذه الوصفة في علاج مشاكل البشرة مثل الشوائب والبثور، وتقليل ظهور البقع، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا، لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى:

٢ أجزاء من خليط البانثينول

ملعقة صغيرة من النشا

كمية من ماء الورد

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون

بعض نقاط فيتامين سي

من خلال استخدام هذه الوصفة، يمكنك الاستفادة من فوائد البانثينول لتحسين نسيج بشرتك، وتقليل مشاكل البشرة، وتفتيحها، لتحضير هذه الوصفة ابدئي بوضع الكريم وماء الورد ونقاط فيتامين سي في وعاء مناسب، ثم أضيفي النشا وامزجي جميع المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس يمكن استخدامه في الوصفة، بعد ذلك، ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة تتراوح بين ١٠ دقائق، ثم اشطفي وجهك جيداً. من المستحسن استخدام ماء فاتر، يمكنك استخدام هذا الخليط حوالي ثلاث مرات في الأسبوع للاستفادة القصوى من فوائده وللتخلص من مشاكل البشرةبشكل فعال.