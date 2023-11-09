«ازاى عايشين ومنعرفش» ..احذر ظهور 3 علامات تؤكد على وجود ثعبان في المنزل .. اعرفهم قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كن حذرًا وانسَ مكانك فورًا إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات التي تشير إلى وجود أفعى بجوارك، تدق جرسات الإنذار عندما يشعر الناس بوجود أفعى في المكان الذي يتواجدون فيه، مما يدفعهم إلى البحث عن طرق للحماية ووسائل للتخلص بأمان من هذه الثعابين دون تعريض أنفسهم للخطر، تعرّف على العلامات البارزة التي تشير إلى وجود أفعى في منزلك.

اكتشف الدلائل الرئيسية على وجود أفاعي في منزلك:

الروائح الغير معتادة والكريهة تشير بوضوح إلى وجود أفعى في المكان.

إذا لاحظت جلد الأفعى، فإن ذلك يُظهر عملية تسليحها، حيث تتخلص الأفاعي من جلدها بشكل دوري.

تُعد بعض الأماكن أكثر احتمالية لاستضافة الثعابين، مثل الأماكن الباردة والمظلمة والهادئة بعيدًا عن الحيوانات المفترسة، بالإضافة إلى الأماكن التي تحتوي على مصدر غذائي لهذه الثعابين.

هناك عدة علامات أخرى قد تشير إلى وجود الأفاعي في المنطقة:

1. أصوات صفير: في بعض الحالات، يمكن سماع صوت صفير عندما تكون الأفعى مهددة أو تحاول الدفاع عن نفسها.

2. جلد الأفعى المسلوخ: إذا كنت تجد جلد الأفعى المسلوخ في المكان، فإن ذلك يشير إلى وجود أفعى في المنطقة. الأفاعي تسلق جلدها وتتركه خلفها بمرور الوقت.

عندما ترى أي علامات على وجود ثعابين في منزلك، عليك أن تكون حذرًا للغاية لتجنب أي ضرر، فمن المهم الاتصال بشركات الإنقاذ المحترفة لمساعدتك في إزالة الثعابين بأمان من محيطك.