دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نوع شائع من التوابل يحسن الخصوبة عند الرجال ويقي من السرطان ويساعد في علاج السكري,
1. يحسن صحة الجهاز الهضمي: يحفز الفلفل الأسود العصارات الهضمية والإنزيمات، ومن ثم يعزز عملية الهضم، ما قد يعزز قدرة الجسم على هضم الطعام، كما أن له تأثير إيجابياً على إنزيمات البنكرياس أيضًا، ما يفيد عملية الهضم بشكل عام، وله خصائص طاردة للريح ويساعد على تخفيف غازات المعدة وانتفاخ البطن.
2. يمنع السرطان:البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود يقي من السرطان ويزيد أيضًا من امتصاص العناصر الغذائية الأخرى مثل السيلينيوم والكركمين والبيتا كاروتين وفيتامينات ب في الأمعاء، وهي عناصر غذائية حيوية لصحة الأمعاء والوقاية من السرطان.
3. يخفض ضغط الدم: البيبيرين الموجود به يخفض ضغط الدم.
4. يعزز فقدان الوزن: البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود، وهو المركب نفسه الذي يجعلك تعطس، يحارب أيضًا تكوين الخلايا الدهنية، وهذا يدفعك نحو تحقيق أهدافك المتعلقة بخسارة الوزن، كما أنه يمنع تكوين الخلايا الدهنية.
5. يخفف نزلات البرد والسعال: من المعروف أن الفلفل يحفز الدورة الدموية وتدفق المخاط، وعندما يتم دمجه مع العسل، يتم تعزيز التأثير حيث يعمل العسل كمثبط طبيعي للسعال.
6. يحارب الالتهابات: يساهم البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود على منع العدوى وانتشار المرض.
7. فوائد مضادة للأكسدة: تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة المسببة للأمراض وتعزز المناعة.
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