دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد في وقتنا الحالي الانشغال والتعب نت الشغلة ويقوم بعض الأشخاص برمي الهاتف علي شخاص في حالة تساؤل مستمر لكي يتم التعرف على السبب حول وضع الهاتف مقلوبا على شاشته،وهو ما سوف نستعرضها لكم في هذا المقال،وأيضا هناك عدد من التصرفات الخاطئة التي يقوم بها الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الهاتف الذكي الخاص بهم، ولعل أبرز هذه المشاكل هي ان يتم العمل على وضع الهاتف. مزايا وضع الهاتف مقلوبا على شاشاته سوف نعرض عليكم فوائد وضع الهاتف علي وجه بالمقلوب : اولا تنظيف سماعات الهاتف بصفة مستمرة.

كما أنها تساعد على الحفاظ على سلامة بطارية الهاتف. ثانيا يتم منح الهاتف فرصة لتلقي الهواء خصوصا. ثالثا يحافظ على جودة الكاميرا من تحميل الأتربة والخدوش رابعا و نجد أن الشاشة الخارجية المصنوعة من الزجاج والتي يتم وضعها على شاشة الهاتف تعمل على حماية شاشة الهاتف من أي كسر أو خدش ومن المعروف أيضا ان بعض الناس يحملون هاتف باهظة الثمن لذلك يجب عليك اتباع الإرشادات السابق في المقال لتجنب تلف الهاتف المحمول. نرجو أن نكون اوصلها لك بعض من المعلومات في هذا المقال حتي تحافظ على هاتفك المحمول

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “عمرها ما تخطر على بالك” .. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند وضعه مقلوب على شاشته معلومة خطيرة.. ولا الجن الازرق يعرفها!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.