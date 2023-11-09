دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ممكن تنام في أسرع وقت.. “طرق سهلة” للتغلب على الأرق والنوم سريعاً.. تعرف عليها الان!, �ول بعض الإحصائيات إن ما بين 25 إلى 47 بالمئة من البالغين ينامون أقل من 7 ساعات في اليوم، وهو الأمر الذي يضر بصحتهم.ففي بعض الأحيان، يصعب على الإنسان النوم لمدة يومين بسبب حدث يؤرق باله، وهو ما يسمى “الأرق قصير المدى”، فيما يحدث “الأرق طويل الأمد” أو “الأرق المزمن” حين يصعب عليه النوم لمدة شهر أو أكثر. وحسب ما ذكر موقع “يو إس نيوز” الأميركي، فإنه لا ينصح بتجربة أدوية النوم كخطوة أولى لمحاربة الأرق، مبرزا أنه يجب اللجوء لبعض التقنيات والحلول السهلة التي تساعد على النوم بشكل أسرع.

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