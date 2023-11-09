«موت وخراب ديار» …عيالك هتموت بسبب البيض مصيبه خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض بهذه الطريقة.. انقذي اولادي حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض مصدر قيم للغذاء مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الضرورية لبناء جسم صحي. يمكن تحضيرها بطرق مختلفة، ومنها البيض المسلوق الذي يعد اختيارًا شهيرًا بسبب ارتفاع محتواه من البروتين، البيض المسلوق هو وجبة كاملة مناسبة للاستهلاك على مدار اليوم، حيث يوفر كمية هامة من البروتينات الأساسية للأطفال والكبار.

ومع ذلك هناك خطأ شائع يتم عند غليان البيض وهو عدم مرور وقت كافٍ يؤدي إلى ضعف البيضة، مما يؤثر على القيمة الغذائية لها وقد يضر بالصحة، لتجنب ذلك يُفضل غلي البيض لمدة خمس إلى عشر دقائق، مع التأكد من أنها مغمورة تمامًا في الماء للقضاء على الجراثيم وللحفاظ على قيمتها الغذائية، مما يجعلها خيارًا صحيًا للجميع.

أخطاء عند سلق البيض تجنبها:

البيض هو جزء أساسي من نظام غذائي للأطفال، خاصة خلال أيام المدرسة، حيث يوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز من نموهم، يمكن استخدامه في صنع ساندويشات لوجبات الغداء المدرسية، ولكن هناك خطأ يقع فيه الأمهات غالباً عند غليان البيض. عدم السماح للبيض بالغليان لمدة كافية يضعفه، مما يؤثر على قيمته الغذائية، وهذا لا يؤثر فقط على مناعة الطفل ولكنه يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض، بالإضافة إلى عدم الاستفادة الكاملة من القيمة الغذائية للبيض.

نصائح عن سلق البيض:

وفقًا لتقرير من وزارة الصحة يجب غلي البيض لمدة خمسة إلى عشر دقائق، مع التأكد من أنها مغمورة تمامًا في الماء لتجنب التلوث بالجراثيم نتيجة عدم الطهي الكامل. في حالة عدم الامتثال لهذه الخطوة، يفقد البيض بعض من عناصره الغذائية، مما يجعله أقل صحة، من المهم تحضير البيض بالطريقة الصحيحة لضمان الاستفادة الكاملة للأطفال والكبار من قيمته الغذائية.