«لو مش عندك اشتريه بسرعة»!!..معجزة كريم “ميبو” هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الـ 70…مش هتستغني عنه طول حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب تكلفة منتجات العناية بالبشرة المرتفعة، تلجأ الكثير من النساء إلى الوصفات المنزلية للتخلص من المشاكل الجلدية التي يعانين منها. هذه الوصفات لا تكلف الكثير وفعالة جدا. إحدى المشاكل المزعجة للعديد من النساء هي ظهور مناطق داكنة على الجسم، مما يؤدي إلى نقص الثقة بالنفس والإحراج. واليوم لدينا حلاً لهذه المشكلة باستخدام مكونات بسيطة متاحة في كل منزل، وستحققين نتائج مذهلة ستجعل الجميع يتساءل عن سر إشراقك وجمال ونقاء بشرتك.

هذه الخلطة تساعد في التخلص من التسمير والبقع الداكنة على الجسم، دون الحاجة إلى شراء منتجات العناية بالبشرة المكلفة، لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى بعض المكونات المتاحة والميسورة، وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من كريم “ميبو”.

ملعقتان كبيرتان من خميرة البيرة.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الخيار.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.

طريقة تحضير كريم تفتيح البشرة ميبو:

1. ضعي الخميرة، والحليب، والماء الدافئ في وعاء على النار حتى تذوب الخميرة تمامًا، ثم اتركي المزيج حتى يبرد تمامًا.

2. أضيفي كريم “ميبو”، وزيت الزيتون، والعسل، والنشا إلى المزيج، وقومي بخلط المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.

3. انقلي المزيج إلى وعاء زجاجي نظيف وجاف واتركيه في الثلاجة حتى يتجمد.